Els alcaldes del Prat, Viladecans i Sant Boi de Llobregat han denunciat aquest dimecres que dos mesos després del toc d'alerta de la Comissió Europea a l'Estat pel deteriorament del Delta del Llobregat, la Generalitat, que és qui té les competències, encara no ha presentat el Pla de Protecció requerit d'aquest espai. En una roda de premsa conjunta, han reclamat que el pla compti amb els recursos suficients per preservar i protegir "més i millor" el que cal entendre com "una infraestructura verda estratègica per a l'àrea metropolitana i el conjunt del país". "Tenim legitimitat per alçar la veu i no ens quedarem de braços plegats davant la insuficient resposta de les administracions interpel·lades", ha apuntat l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler.



En la seva carta a les autoritats espanyoles del passat 18 de febrer, Brussel·les reclamava que s'adoptessin les mesures necessàries per evitar un major deteriorament del Delta del Llobregat, tal com ja s'havien compromès les autoritats en el passat amb l'ampliació del port i l'aeroport i el desplaçament de la desembocadura del Llobregat. Entre aquests compromisos incomplets hi ha la implementació d'un Pla especial de protecció de l'espai i una ampliació de les zones protegides per a les aus. En cas que en un termini de dos mesos no es donés resposta als seus requeriments, la CE alertava que el cas podria acabar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Passats aquests dos mesos, l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha dit desconèixer quina ha estat la resposta de l'Estat, però ha criticat que tot i el compromís del conseller de Territori, Damià Calvet, no saben "com, amb quin calendari i nivells de protecció" es desenvoluparà el Pla especial de protecció del Delta del Llobregat. "La inacció que denunciem és per part de la Generalitat. No esperem el ministeri perquè no li correspon", ha afegit.



Sobre la importància del pla, pendent des de 1994, els tres alcaldes han destacat que és fonamental per garantir la conservació de la biodiversitat del Delta del Llobregat, ja que ha de delimitar la superfície dels espais naturals protegits, establir les seves figures de protecció, redactar la normativa aplicable i definir el programa d’actuació i inversions.

L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, ha acusat la Generalitat de gestionar amb "desídia" aquest territori i de no destinar els recursos necessaris per a la seva protecció. Aquí, ha recordat que el Delta del Llobregat és l'únic espai protegit de Catalunya que rep finançament dels ajuntaments, que fins fa poc aportaven més que la mateixa administració catalana. "Reclamem un compromís ferm de la Generalitat en la gestió del Delta", ha afegit.



També han assegurat que "no té cap sentit" que l'estat continuï parlant de l'ampliació de l'aeroport del Prat i el Port de Barcelona quan les autoritats europees han deixat clar que no permetran cap ampliació d'infraestructures que suposi la pèrdua d'espais naturals. L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha reclamat la implicació de totes les administracions per gestionar de manera sostenible un territori "complex" on conflueixen molts interessos

Gestió del Parc Agrari

Pel que fa al Parc Agrari del Baix Llobregat, aposten per potenciar de manera decidida la implicació de les administracions membres (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana i ajuntaments) en el reforç de l’estructura i la dotació econòmica del seu òrgan gestor.



Davant de la inactivitat de les administracions autonòmica i estatal, els Ajuntaments del Prat, Sant Boi i Viladecans estan treballant un document de propostes per avançar cap a una governança global dels Espais Naturals del Delta del Llobregat i del Parc Agrari que garanteixi la millor protecció i projecció d’aquests espais com la infraestructura verda estratègica que són i en el context de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya i de l’Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.