ERC defensa una Mesa del Congrés "progressista" presidida pel PSOE, però no garanteix la investidura de Sánchez

L'exconsellera i número dos d'ERC al Congrés dels Diputats, Teresa Jordà, ha defensat aquest dijous en una atenció als mitjans que la Mesa del Congrés tingui una majoria "progressista" i estigui presidida per algú del PSOE, tot i que ha assenyalat que els socialistes encara no han parlat de noms concrets després de la renúncia de la fins ara presidenta de la Cambra Baixa Meritxell Batet.

ERC accepta, doncs, que el PSOE presideixi l'hemicicle i ha recalcat que la seva formació no aspira a un lloc a l'òrgan de govern de la Cambra. La constitució de les Corts serà dijous que ve.

Jordà també ha donat per fet que el PSOE garantirà que tant els republicans com Junts puguin comptar amb grup parlamentari propi durant la propera legislatura.

"Els nostres vots seran gratis"

Sobre la negociació de la investidura Pedro Sánchez, Jordà ha reiterat que els seus vots no es poden donar per fets: "No seran gratis". La portaveu dels republicans ha deixat clar que, encara que hagin acceptat que el PSOE presideixi la Mesa del Congrés, en cap cas s'ha abordat una possible investidura del candidat socialista.

Aquestes declaracions arriben després que Sumar hagi reivindicat que les converses amb ERC i Junts avancen de forma positiva. "Jo personalment no he parlat amb el senyor Urtasun, el que ens hauria agradat és que hagués parlat, per exemple, de la llei d'amnistia", ha defensat la portaveu.



"L'independentisme té una "ocasió d'or" per fer valer els seus vots"

Jordà ha insistit en la idea que l'independentisme té una "ocasió d'or" per fer valer els seus vots. ERC i Junts sumen 14 diputats. "Els últims quatre anys s'ha treballat molt. Si hi ha una investidura, tenim molta feina per defensar Catalunya", ha argumentat Jordà.

Més enllà de les negociacions, Jordà ha fet referència a la decisió de la sala de vacances del Tribunal Constitucional, aprofitant la majoria conservadora, de tombar els recursos d'empara dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín. Per la dirigent d'ERC aquest moviment és una "vergonya de primer ordre".