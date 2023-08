Sumar assegura que les converses amb ERC i Junts avancen "de forma positiva"

Les converses de Sumar amb ERC i Junts avancen "de forma positiva". "Tots volem que això surti bé" i ningú vol "donar una segona oportunitat al PP i Vox en una repetició electoral", ha assegurat aquest dimecres Ernest Urtasun, portaveu de la formació de Yolanda Díaz. En una entrevista a la Ser, ha posat en valor que s'aconsegueixi tirar endavant malgrat la "complexitat" i la voluntat de discreció.

Urtasun ha aprofitat també per reivindicar que el "bloc progressista" s'ha de veure reflectit amb una majoria a la Mesa del Congrés dels Diputats. Per Sumar, això ha d'incloure els "partits nacionalistes", a través d'un "acord global". La cabra es constituirà el pròxim dijous 17 d'agost.

"Aquest acord ha de ser fet entre tots amb voluntat de ser socis parlamentaris", ha sostingut, mentre el repartiment de càrrecs ja s'acabarà de veure. El portaveu del partit també ha considerat "lògic" que ERC i Junts puguin tenir grup propi al Congrés.

Urtasun ha evitat entrar en concrecions en ser preguntat sobre les peticions de l'independentisme, com l'amnistia i el referèndum. S'ha limitat a defensar, amb fermesa, que "el mètode és que de la taula de diàleg no se surt".

Reclama "ambició" al PSOE

El representant també ha aprofitat per criticar la "manca d'ambició" del PSOE de cara a la negociació del programa del pròxim govern de coalició "amb excessiva poca concreció", per la qual cosa demana que "s'assegui a negociar seriosament". La mà dreta de Yolanda Díaz ha assegurat que "no volen anar a una investidura amb un acord excessivament inconcret o insuficient", sinó que volen que sigui "ambiciós".