La Generalitat defineix com a "impecable" la jornada d'oposicions, que s'ha desenvolupat amb normalitat

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha qualificat la jornada d'oposicions de la Generalitat d'aquest dissabte d'"impecable" i ha agraït el "sobreesforç" de tot el personal que ho ha fet possible. Ho ha dit en una compareixença conjunta amb la consellera d'Educació, Anna Simó.

Vilagrà també ha aprofitat per tancar la portar a una nova externalització de la part logística i operativa en un futur, després de les diverses irregularitats de la caòtica jornada del 29 d'abril, que han obligat a repetir les proves en el cas de les oposicions de la funció pública.

El pèssim funcionament d'aquelles oposicions, amb retards generalitzats i aules atapeïdes, entre d'altres problemes, van provocar el cessament de l'aleshores directora general de Funció Pública, Marta Martorell, i que el Govern decidís aprovar una indemnització de 90 euros per cada un dels opositors. La pretensió és que els diners els aporti Cegos, l'empresa a qui es va subcontractar l'organització i el control de les proves del 29 d'abril.

La participació ha estat del 62% en la funció pública i del 75% en els docents

Aquest dissabte la participació s'ha situat en un 62% en la funció pública, mentre que en el cas del procés d'estabilització de docents, ha rondat el 75%. Les proves s'han pogut fer aquest cop amb normalitat. L'entrada dels opositors tant a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, un dels punts on es repetien les oposicions, i a l'Institut Joan Brossa de la capital catalana, on es feien les proves de docents, ha estat tranquil·la i sense cues.

Els opositors que han repetit les proves han explicat que han pogut anar al lavabo amb normalitat i s'han multiplicat les aules per fer les proves, amb molt d’espai entre aspirants. També hi havia molt més personal. Prop de 40.000 persones estaven cridades a fer oposicions aquest dissabte. D'aquí a set dies es realitzarà la segona sessió de les proves.

Totes dues convocatòries formen part del procés d'estabilització per reduir la temporalitat del 35% al 8% abans de finals del 2024. Mai a la Generalitat s'havien fet coincidir més de 73 processos selectius com en aquesta convocatòria. El procediment de selecció, que busca consolidar les places ocupades per personal temporal, s'ha dividit en dos tipus: el concurs de mèrits, sense exàmens, i les oposicions, on s'ha de fer una prova que se suma amb l'experiència.