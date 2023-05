El Govern demanarà almenys un milió d'euros d'indemnització a l'empresa subcontractada de les oposicions

Setmana caòtica al Govern català pel caos de Rodalies i pel desgavell de les oposicions a funcionari de la Generalitat que obligarà a repetir els exàmens al juliol. Tothom busca un responsable, i sembla que no n'hi ha prou amb la destitució la directora general de Funció Pública, Marta Martorell. La Generalitat culpa dels errors Cegos, l'empresa subcontractada per gestionar aquestes proves. La companyia, però, carrega contra l'Executiu i li atribueix "incompliments".

En aquesta batalla de responsabilitats, Laura Vilagrà, consellera del departament de Presidència, d'on penja Funció Pública, responsable d'organitzar les oposicions, ha anunciat que el Govern reclamarà "com a mínim" un milió d'euros d'indemnització a l'empresa que va organitzar les oposicions d'estabilització de la plantilla de dissabte, Cegos, pels danys causats i les incidències "inadmissibles".

"El que va passar és injustificable i un trencament total de les condicions contractuals", ha dit en una compareixença a la comissió d'Afers Institucionals del Parlament. Vilagrà ha lamentat "profundament" la situació, però també ha defensat que la crisi que s'està vivint és perquè l'administració ha actuat per reduir la temporalitat. "Qui fa coses té el risc a equivocar-se", ha subratllat.

La Generalitat obrirà un expedient per incloure compensacions als aspirants per danys i perjudicis: "El nostre objectiu és reparar la situació de dissabte. Sabem que no es pot reparar tot el dany", ha lamentat, i ha assegurat que ella n'és la primera disgustada.



L'oposició carrega contra Vilagrà

L'oposició ha carregat de manera contundent contra Vilagrà per la gestió de les oposicions. La diputada del PSC Marta Moreta ha dit que estan "decebuts i enfadats per la seva actitud i prepotència". Ha qualificat la situació "d'autèntic desastre" i ha vaticinat que la situació acabarà als tribunals. Glòria Freixa, de Junts, ha afirmat que no confien en la Generalitat per fer les proves de nou.

La diputada de la CUP Basha Changue ha considerat que és "incongruent" externalitzar servei per internalitzar treballadores i ha demanat a Vilagrà que "rectifiqui o plegui". En la mateixa línia s'ha expressat el diputat d'En Comú Podem Joan Carles Gallego, que ha considerat que aquests processos "no s'haurien d'externalitzar".

Cegos carrega contra la Generalitat

Per la seva banda, Cegos atribueix a l'administració catalana "incompliments" a l'hora de preparar les proves. En un comunicat, la companyia assegura que no va disposar de tota la informació "ni en temps ni en forma" per part del Govern i considera que hi va haver "compliment defectuós" per part de la Generalitat en alguns aspectes.

Cegos explica que la seva tasca "només suposava una part" del procés de selecció i diu que la disposició dels espais, la distribució dels candidats i l'elaboració del material de l'examen eren "responsabilitat exclusiva" de la Generalitat. El comunicat afegeix que la Generalitat encara no els ha comunicat "formalment" la rescissió del contracte.

En el document, Cegos assegura que el procés logístic de les oposicions celebrades dissabte passat és d'una "complexitat especial" per la "multiplicitat" de convocatòries i la "novetat" en el seu format d'execució. L'empresa defensa que ha tractat de complir "tots" els objectes del contracte amb la Generalitat, que eren quatre: la impressió dels exàmens i els fulls de resposta, la distribució dels materials per a la realització dels exàmens a les aules, la vigilància durant la realització de les proves i la correcció de les respostes.