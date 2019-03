La Generalitat es personarà per l'atac racista contra un centre de MENA de Castelldefels, però no ho farà l'Ajuntament 

Un centre de menors tutelats a la casa Cal Ganxo, a Castelldefels, ha estat objecte de dos atacs racistes per part de desenes d'encaputxats. Tant dissabte com diumenge, desenes de persones es van concentrar a l'espai amb la intenció d'agredir la trentena de menors migrants no acompanyats que hi viuen i als seus educadors. Un menor va haver de ser traslladat a l'Hospital de Viladecans, on va ser ingressar a causa de contusions lleus La policia investiga ara si van ser provocades pels atacants o si va caure per les escales mentre intentava fugir. Dos educadors també van haver de ser atesos per contusions, mentre que el centre va patir destrosses.



En un comunicat emès diumenge a la nit, la Generalitat ha informat que l'atac de dissabte va ser perpetrat per 25 persones encaputxades a les 21.30 h Segons el text, els menors residents al centre havien tingut una picabaralla amb un grup de joves de Castelldefels que va acabar "amb llançament de pedres". Diumenge, el nombre d'atacants va pujar fins a la seixantena, que es van concentrar davant l'equipament i van llançar pedres contra l'edifici, armats amb pals i fent càntics racistes, segons ha informat Europa Press a partir de fonts policials.



Els agressors van fugir cap a la muntanya després d'una primera intervenció dels Mossos d'Esquadra, però una estona després van tornar a atacar el centre de menors. Els reiterats intents dels encaputxats van motivar que s'establís un dispositiu de vigilància permanent.



El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha manifestat el seu "rebuig frontal" i la "condemna més enèrgica a l'atac". El conseller, Chakir el Homrani, ha afirmat que "aquest tipus d'atacs violents no tenen cabuda a la nostra societat i són detestables per violents, intolerables per injustos i del tot contraris al sentir majoritari de la societat catalana". "Aquest país està fet per gent de tot arreu que ha vingut en l'última dècada o en generacions anteriors", ha dit. Segons el Homrani, el Govern es personarà com a acusació particular contra els agressors "en defensa dels drets dels infants", i a més a més, també es posarà una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi".



En declaracions a TV3, l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda (PSC), també ha rebutjat els fets i ha reforçat la tesi sobre la discussió entre alguns menors del centre i altres joves de la localitat. De moment, el consistori no es personarà a la denúncia. Segons ha explicat Miranda, la casa Cal Ganxo era un allotjament provisional dels joves, que estaven pendents de ser traslladats. L'Ajuntament s'havia de reunir aquest dimarts amb la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, per coordinar el trasllat, ja que consideren que l'equipament no reuneix les condicions òptimes.