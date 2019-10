Gonzalo Boye:"M’agradaria creure que és una coincidència, però em costa molt perquè tampoc soc ingenu"

Aquest dimecres l’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha quedat en llibertat sense mesures cautelars després de declarar a l’Audiència Nacional. Boye havia estat cridat a comparèixer davant el tribunal per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotraficant Sito Miñanco, client seu fins fa unes dues setmanes. L’origen de la cita d’avui es troba als escorcolls que la policia va realitzar al seu domicili el passat dilluns.



La sospita de que l’escorcoll estava relacionat amb el seu paper com a advocat de Puigdemont no van tardar en aparèixer i córrer com la pólvora a les xarxes i fins i tot Edward Snowden va expressar la seva preocupació a través d’una piulada a Twitter. L’advocat ha sol·licitat a l’Audiència Nacional que retiri tota la informació intervinguda relacionada amb la defensa de l’expresident de la Generalitat.



Everyone who knows @boye_g recognizes the Spanish police's "search" for what it is: political repression. It should alarm us that even in democracies lawyers, publishers, and ordinary people are facing retaliation for work involving political principles. https://t.co/q7qWmAnz65 — Edward Snowden (@Snowden) October 21, 2019

Coincidència? "Com a demòcrata que soc m’agradaria creure que és una coincidència, però costa molt perquè tampoc soc d’ingenu", afirma Boye a Públic. Segons explica l’advocat a aquest mitjà, la denúncia que motiva els escorcolls i el motiu cal buscar-los en una persona: "Manuel Pontes Saavedra, un presumpte narcotraficant que portava 17 mesos a la presó i que als pocs dies de declarar en contra meu va quedar en llibertat malgrat constar a la causa molts temes contra ell i molts d’ells greus".



El cas, però, també ha portat a alguns preguntar-se per què un advocat com Boye va defensar un narcotraficant com Miñanco. "Perquè té el mateix dret de defensa que qualsevol altra persona", respon clarament. "Jo sóc penalista i em dedico a defensar gent amb problemes penals", continua, "seria increïble que un decidís quina mena de delictes es defenen i quins no quan es dedica a aquest àmbit de l’advocacia".



L’euroordre de Puigdemont: "el mateix i amb les mateixes errades"



La declaració d’aquest dimecres a l’Audiència Nacional és el darrer capítol d’una història amb molts episodis de diversa mena. Un d’ells, i dels més recents, és la situació legal del propi Puigdemont, de bell nou una incògnita després de reactivar-se l’ordre d’extradició contra la seva persona. Ara mateix, segons aclareix Boye a Públic, el polític català "està reclamat per una euroordre per un presumpte delicte de sedició i un altre de malversació" i la defensa està pendent "de la tramitació de l’expedient". "Però sent el tercer cop és difícil pensar que prosperarà si fem les coses bé", afegeix. Boye també és advocat de l'exconseller Toni Comín, un altre exiliat a Bèlgica.



Pel que fa a les reaccions a la resta d’Europa, Boye assegura que "la comunitat jurídica internacional té el tema molt clar, però el jutge Llarena insisteix un altre cop amb el mateix, i amb les mateixes errades".



Sovint s’oblida que Boye també és l’advocat d’altres perseguits per la justícia espanyola, com el raper mallorquí Josep Miquel Arenas Beltran, conegut pel seu nom artístic, Valtònyc. Boye ens informa que no hi ha cap novetat en el seu cas "i tampoc l’esperem fins el 26 de novembre en el informe de l’advocat general del Tribunal Europeu de Justícia sobre la qüestió prejudicial". A partir d’aquí, agrega, "veure’m quin serà l’escenari al qual hem d’enfrontar-nos".

Les cendres del contenidors cremats a Barcelona encara no s’havien apagat i als mitjans ja es debatia acaloradament sobre els suposats delictes comesos pels manifestants durant les protestes contra la sentència i, alhora, sobre una actuació policial de la que es diu que hauria vulnerat diversos drets fonamentals. En el moment d’escriure aquest article hi ha 194 detinguts i 29 persones en presó. "Em preocupa la situació", declara Boye, "però crec que no és seriós ni sensat entrar en un debat de blanc i negre perquè quan no hi ha hagut repressió tampoc han existit actes vandàlics". I tot seguit indica, professionalment, "que els actes vandàlics tenen un encaix al codi penal i els abusos policials també".



No ens podem estar de preguntar per com porta tota la pressió mediàtica que suporta des que va acceptar la defensa de Puigdemont. La resposta de Boye és molt concisa: "La porto".