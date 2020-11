El Govern afirma que ha reobert la restauració perquè l'Estat no dona ajudes com a d'altres països

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha constatat aquest dijous que el Govern ha fet el pla de reobertura perquè l'Estat espanyol no està fent arribar els recursos "necessaris" per mantenir econòmicament el tancament d'alguns sectors. Com a exemple, tant ell com la consellera de Salut, Alba Vergés, han citat exemples d'altres països, com Alemanya o França, on s'ha pagat un percentatge de la facturació de la restauració. Davant d'això, Vergés ha demanat al Govern espanyol "implicació" perquè la ciutadania pugui gestionar l'epidèmia quan aquesta afecta "directament" la seva activitat econòmica. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha alertat que amb la situació actual de les UCI una tercera onada podria portar a un "desbordament".



Vergés ha reclamat la implicació "de tots" i ha recordat que hi ha persones que han vist reduïda la seva activitat o que han tancat la persiana del seu negoci moltes setmanes. "Necessiten tenir la certesa que hi ha ajudes d'Estat", ha dit, criticant que l'Estat espanyol és "l'únic" que no surt amb les ajudes "corresponents" per a les persones i les activitats econòmiques. "La gent ha respost sempre i hem demanat esforços importants", ha assegurat.

Pla de reobertura i festes de Nadal

Tant la consellera de Salut com el d'Interior han reiterat que passar d'un tram a un altre -dels fixats en el pla de reobertura- dependrà en tot moment de les dades sobre com evoluciona l'epidèmia. La millor manera de prosseguir, ha insistit Vergés, és "complir les mesures, desenvolupar el pla de reobertura en el seu temps i amb rigor".



Al seu torn, Comella, ha posat èmfasi en què la desescalada o reobertura d'alguns sectors després de doblegar la corba a la segona onada no té res a veure amb la desescalada que es va iniciar a l'estiu després de la primera onada. "El 23 de juny teníem 60 ingressats, el 23 novembre en teníem 509", ha dit en relació als ingressats a les UCI per coronavirus. Actualment, ha afegit, hi ha de mitjana 20 ingressos diaris, més del doble que durant la primera desescalada, quan el ritme eren set o vuit ingressos al dia.

Vergés recorda que per Nadal cal evitar barrejar bombolles i "sobretot" no encadenar les trobades

"Per això demanem moltíssima precaució amb la gestió de les nostres vides i relacions", ha afirmat el director del CatSalut, que ha avisat que s'entra en l'etapa de la malaltia "més delicada i de major risc", amb molts recursos sanitaris abocats a tractar pacients de covid, l'arribada del fred i unes festes de Nadal que poden suposar "terreny abonat" per al virus.



Sobre les festes nadalenques, ha advertit que "hi haurà transmissió" i en algunes de les transmissions acabaran persones ingressades en llits de crítics i algunes perdran la vida. "Una bona causa, que és compartir una estona amb els amics i la família, davant d'una malaltia epidèmica pot acabar en una tragèdia", ha reflexionat. Per tot plegat, ha fet una crida a "respectar el temps" de l'epidèmia i no voler "córrer" i ha recordat que tard o d'hora hi haurà vacuna i immunització.



També sobre el Nadal n'ha parlat Vergés, que ha assenyalat que "la millor manera de protegir-lo" és ser ara "molt estrictes" amb el compliment de les mesures i recomanacions. Segons ha explicat, el més important és "no barrejar bombolles", més que el límit de persones reunides, i "sobretot" no encadenar-les, per exemple, amb trobades familiars amb diferents grups el 24, 25, 26 de desembre, Cap d'Any i Reis.