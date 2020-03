El Govern estatal ultima un ampli paquet de mesures econòmiques i laborals per frenar una sagnia en l'ocupació

El Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts un dels majors paquets de mesures econòmiques i laborals de la història democràtica, amb l'objectiu primordial de frenar la sagnia en l'ocupació que s'aveïna a conseqüència de la crisi del coronavirus.



Fins a última hora de la tarda del dilluns, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri de Seguretat Social i Inclusió continuaven treballant en la redacció definitiva, estudiant la viabilitat de les mesures i fins a on pot arribar l'esforç econòmic de l'Executiu. Un tema que ja es va debatre amb intensitat en l'últim Consell de Ministres i on finalment no es va arribar a cap acord.



Però ja no s'esperarà més perquè, segons han traslladat fonts del Govern estatal a Público, una de les prioritats de l'Executiu és que la destrucció de l'ocupació tingui un caràcter temporal i no permanent, i que cap empresa se serveixi d'aquesta crisi per acomiadar.



Per això, la idea és facilitar-los que puguin acollir-se a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), sense necessitat d'entrar en pèrdues -com passa avui-, i que la crisi de coronavirus sigui considerada com a causa de força major.



A més, el Govern espanyol també estudia que l'Estat pugui assumir una part del salari i les cotitzacions dels treballadors afectats per la mesura, ja que fins ara els afectats per un ERTO mantenien el lloc de treball, però no cotitzaven ni cobraven sou pel temps en què es veien privats d'ocupació.



Així mateix, l'Exectutiu preveu un paquet de préstecs públics a través de l'ICO que, en el seu conjunt, podrien aconseguir fins als 50.000 milions d'euros per donar liquiditat a Pimes i autònoms.

Els autònoms i els aturats

I, en la mateixa línia, el Consell de Ministres d'aquest dimarts, el quart en una setmana, podria aprovar la suspensió temporal de la quota dels autònoms. Això s'aplicarà fonamentalment als que hagin cessat la seva activitat durant l'estat d'alarma. Als qui mantinguin la seva activitat se'ls mantindrà l'ajornament o fraccionament de la quota. No obstant això, l'associació que representa als autònoms ha demanat la suspensió de la seva cotització durant dos mesos.



Tot i això, és possible que no tot el paquet d'ajuda als autònoms sigui abordat aquest dimarts i que algunes mesures siguin posposades, sobretot, les relatives a si tindran dret a prestació per desocupació, sobre el que hi ha un gran debat al Govern.



A última hora de la tarda tot continuava obert. De fet, algunes de les mesures compromeses per l'Executiu amb Patronal i sindicats previsiblement no seran abordades aquest dimarts, com va admetre el propi secretari general de la UGT. Pepe Álvarez, en entrevista en L'Espanyol, va afirmar que altres mesures requereixen de més temps per al seu estudi i disseny, i aniran a pròximes reunions del Govern.

En el pla de xoc també s'inclourà mesures als aturats, com ara que puguin cobrar la prestació encara que no compleixin el període de cotització necessari; i que els qui cobrin el subsidi durant l'estat d'alarma no se'ls hi descompti del període que tinguin acumulat.



Segons fonts del Govern, es tracta d'un paquet molt potent per a abordar situacions de desocupació temporal i amb atenció especial als qui ni tan sols tindrien dret a una prestació,



De fet, la voluntat de Treball era portar els ERTOs al Consell de Ministres del passat dijous, com va avançar Público. En els últims dies, els ministres que representen a Unides Podem en l'Executiu, amb el vicepresident segon i la ministra de Treball al capdavant, han xocat amb la vicepresidenta econòmica a compte de com actuar en aquest crisi, a qui prioritzar amb les seves primeres mesures, i el volum de recursos a invertir.

Pablo Iglesias i Yolanda Díaz van haver d'assumir davant Nadia Calviño, el dissabte, que les mesures de protecció a famílies, treballadors, autònoms i petites i mitjanes empreses haguessin de retardar-se una mica més. La discussió va transcendir als mitjans -el president del Govern va retardar set hores la seva compareixença posterior-, però no va haver-hi crítiques obertes.



El diumenge, això sí, diferents dirigents van llançar una campanya de pressió en xarxes socials per reclamar la urgent aprovació de mesures de rescat per a la classe treballadora.

Calviño gira i ara defensa una resposta "contundent"

Ara bé, la vicepresidenta tercera ha canviat de rumb. De rebutjar mesures que disparessin la despesa, Calviño ha passat aquest dilluns a defensar una resposta "contundent" a nivell fiscal i monetari. "A nivell nacional i supranacional", deia Calviño, abans de participar en la reunió de l'Eurogrup d'aquest dilluns.



Fins ara, Calviño es mostrava poc inclinada a grans desemborsaments, recondant el volum del deute espanyol, i el cap de setmana va donar guerra en aquest sentit. Ara sembla haver relaxat la seva postura.



De fet, tot el Govern assumeix ja que el dèficit es dispararà i que es confia que des d'Europa s'accepti donada l'actual situació de crisi.