El Govern tanca Catalunya i confina els municipis durant el cap de setmana

Sense una causa justificada, no es podrà entrar o sortir de Catalunya en les dues properes setmanes, un confinament perimetral del territori que s'accentua durant els caps de setmana, ja que els ciutadans no podran sortir dels seus municipis des de les 6h del divendres fins a les 6h de dilluns. El Consell Executiu extraordinari ha confirmat les restriccions validades prèviament pel Procicat i que, en paraules de Pere Aragonès, vicepresident amb funcions de president, han de servir per "promoure una aturada social imprescindible per aturar la pandèmia".



El també dirigent d'ERC ha reconegut que la segona onada obliga a actuar "amb molta més contundència" per evitar la "saturació" del sistema sanitari. "És el moment de quedar-se a casa per mantenir tot allò que és imprescindible: el treball, l'escola, el comerç i la feina que no es pot fer a distància", ha insistit Aragonès. Amb tot, es permetran els desplaçaments dintre de la mateixa comarca si es per anar al cementiri el 31 d'octubre i l'1 de novembre, amb motiu de Tots Sants i també es permetran per fer esport en municipis propers. Per controlar la mobilitat, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que

"hi haurà un dispositiu especial per evitar que es produeixi una sortida massiva aquest cap de setmana".



A més, el Govern també ha confirmat el tancament de centres comercials i la suspensió activitats extraescolars (incloent l'esport), les de lleure i les arts escèniques i musicals, a banda de mantenir el tancament de la restauració. Els arxius, museus, sales d'exposicions i galeries d'arts podran obrir amb un 30% d'aforament. Les biblioteques estaran oberts només per al servei de préstec.

El Govern demana seguir impulsant el teletreball i demana reduir l'assistència presencial i optar per l'ensenyament a distància a batxillerat i Formació Professional. Pel que fa al comerç, només podrà funcionar els de menys 800 metres quadrats, excepte el dedicat a productes essencials. Es tanquen, per tant, els centres comercials, amb l'excepció dels establiments dedicats a l'alimentació. Amb tot, hauran de reduir l'aforament al 30%. Perruqueries, farmàcies i centres de jardineria podran obrir sense restriccions



Totes aquestes mesures duraran 15 dies i després es revisaran per augmentar-les, relaxar-les o bé mantenir-les tal qual.



L'evolució de la pandèmia els darrers dies és especialment negativa, amb rècords de positius -en diverses jornades s'han superat els 5.000 casos, creixement de morts i, sobretot, un volum d'ingressos als hospitals i a les UCI que ja amenaça de saturar el sistema sanitari. De fet, ara mateix més de la meitat dels llits d'UCI ja estan ocupats per malalts covid. En aquest sentit, durant la roda de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que "el nostre sistema de salut no aguantarà gaire més". "En menys d'un mes podríem arribar als 1.500 casos de covid a les UCI, que és el que vam tenir en el pic màxim. Hem d'aturar aquest creixement", ha afegit.