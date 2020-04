El Homrani fa autocrítica i admet que l'emergència del coronavirus farà "replantejar" les residències de gent gran

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha fet autocrítica de la gestió de l'emergència del coronavirus a les residències de gent gran i ha admès que caldrà "replantejar com i quin és el model residencial que necessita aquest país". En una compareixença telemàtica al Parlament, El Homrani ha posat en valor la feina feta des de la conselleria però ha reconegut que no estaven "preparats per aquesta situació". L'oposició ha celebrat que Salut hagi agafat les competències en matèria de residències però la majoria de grups han lamentat que les decisions s'hagin pres "tard i malament".

Aquest dimecres hi havia 2.374 persones que viuen a residències de gent gran diagnosticades amb Covid-19, de les quals 737 estan hospitalitzades. Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.178 persones residents.

El conseller ha dit que alguns elements vinculats al model residencial "variaran", com la concepció de les residències com a llars i no com a hospitals

Sobre el replantejament del model residencial, el conseller ha dit que alguns elements que estaven interioritzats "variaran", com la concepció de les residències com a llars i no com a hospitals. Així mateix, ha demanat no estigmatitzar el sector, ja que ara un dels principals problemes és la manca de personal i això dificulta contractar-ne de nou. "S'ha generat una sensació de por que hem de superar", ha apuntat. El Homrani ha recordat que han obert una borsa de treball a través del SOC per contractar nous professionals.



Respecte a la protecció del personal, el conseller ha informat que la Generalitat ha invertit més de set milions d'euros en la compra d'Equips de Protecció Individual (EPI) per l'àmbit residencial, tot i que no s'ha pogut proveir al conjunt de centres i s'han prioritzat aquelles que tenen casos de Covid-19. "La centralització de la compra d'EPI va ser un error i ens va fer perdre 10 dies essencials", ha criticat El Homrani. El Govern ha fet compres "molt grans" que estan arribant "de forma temporalitzada", un esforç que "s'ha de continuar", ha afegit.



Un altre dels punts que ha abordat el conseller ha estat la dificultat del "pla d'esponjament" dels centres residencials, ja que els usuaris són "persones molt vulnerables i grans dependents" que requereixen d'unes condicions molt concretes per poder ser ateses correctament. En aquest sentit, no poden ser traslladades a espais oberts recentment, com l'habilitat a la Fira de Barcelona.

L'oposició lamenta el retard en la presa de mesures

L'oposició ha fet una crítica dura a la gestió de la situació. La portaveu del grup de Ciutadans, Noemí de la Calle, ha remarcat que "ja hi haurà temps de demanar explicacions" i que el que cal ara és "treballar units", però ha criticat una manca de proactivitat per part del Govern. "Creiem que s'han perdut unes setmanes molt valuoses", ha afegit. Amb aquesta valoració hi han coincidit la diputada Marta Ribas (Catalunya en Comú Podem), que considera que les decisions s'han pres "tard i malament", i el diputat del PSC Raúl Moreno, que ha qualificat la situació de "descontrol descomunal".

Una de les crítiques de l'oposició s'ha dirigit a la confusió generada amb la instrucció que permetia el retorn de les persones grans amb les seves famílies

Una de les crítiques que han fet diferents grups és la confusió generada amb la instrucció que permetia el retorn de les persones grans amb les seves famílies, que primer estava condicionat a la realització prèvia del test però davant la manca dels mateixos s'ha tirat endavant igualment. El Homrani ha replicat que el percentatge de persones que s'acolliran a aquesta mesura és molt menor i que han pres les precaucions necessàries per assegurar que es faci de forma segura, per exemple, establint que la persona ha d'estar 14 dies confinada a la nova llar.



D'altra banda, Ciutadans ha demanat a El Homrani que renunciïn als pressupostos actuals perquè "no donen resposta a la situació actual", però el conseller ho ha rebutjat en considerar que encara que no donin una resposta total a l'emergència, ho fan millor que els pressupostos de 2017 prorrogats.



El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha destacat que les residències ja fa temps que estan en una "situació límit" i que el problema no és només la Covid-19 sinó "la impossibilitat de control de la pròpia Administració". En aquest sentit ha demanat "revertir la gestió privada" d'aquests centres.



La diputada d'ERC i portaveu del Grup Republicà, Marta Vilalta, ha considerat que la situació s'ha vist influenciada per "l'enfocament assistencialista" que han tingut històricament els serveis socials a Catalunya, "no considerats un pilar de l'Estat del Benestar". Així mateix, ha posat en valor la feina feta pel conseller: "És evident que s'ha actuat des del primer dia". El diputat de Junts Per Catalunya Josep Maria Forné ha recordat "l'infrafinançament" del Departament.