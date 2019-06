On la Fiscalia veu un "alçament" al Procés -sense acotar exactament quan i com es va produir-, la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull veu manifestacions legítimes, i recorda al Ministeri Públic que no existeix el delicte de "cop d'Estat", malgrat que aquesta denominació serveixi per copar titulars. "El que va passar a Catalunya en aquest període, són protestes, són manifestacions", exposava aquest dimarts Jordi Pina, el lletrat dels tres processats en el marc del judici a la cúpula del Procés, davant del Tribunal Suprem.



Pina, que ha parlat durant tres hores a la sessió d'aquest dimarts, s'ha distingit dels seus predecessors en l'ús de la paraula, Andreu Van den Eynde (defensor d'Oriol Junqueras i Raül Romeva) i Xavier Melero (lletrat de Joaquim Forn) en què ell no ha assumit que els seus clients cometessin un delicte de desobediència, subsumit en els suposats delictes de rebel·lió i sedició, i ha entrat a rebatre l'acusació per malversació que pesa sobre Rull i Turull -els primers es van centrar en la rebel·lió i, en menor mesura, en la sedició-.

Pina: "Si la Fiscalia tingués arguments suficients per provar la rebel·lió no parlaria de 'rebel·lió diferent'"; "No hi ha un delicte d'homicidi diferent, no hi ha un delicte de lesions diferent, no hi ha delictes diferents, són els que són"

El lletrat s'ha remuntat a la tardor de 2017 per recordar que, ni respecte a la protesta davant de la Conselleria d'Economia de la Generalitat del 20-S, ni tampoc sobre el referèndum sobiranista de l'1-O, es va interpretar que aquests actes representessin la punta de llança d'un "cop d'Estat": "Ningú ho va percebre".



Amb "ningú", Pina es referia al llavors líder de l'oposició i actual president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que l'1-O va condemnar les càrregues policials en un missatge a Twitter, però també al·ludia al rei, Felip VI, que va pronunciar un polèmic discurs el 3 d'octubre exigint la reposició de l"ordre constitucional", sense fer un sol esment "a la rebel·lió o a la violència", segons el lletrat.



En la línia, Pina ha recordat que dels més de 2.250 col·legis empleats per votar en aquesta jornada, només "en una trentena hi va haver algun incident", i per tant s'interpreta com insostenible la tesi de la Fiscalia que els 12 processats són responsables de deslligar la violència "suficient" per aconseguir la seva finalitat última: la independència de Catalunya.



A més, el lletrat ha criticat que la Fiscalia parli d'una "rebel·lió diferent", assegurant que si tingués arguments suficients "per provar la rebel·lió" no parlaria de "rebel·lió diferent". "No hi ha un delicte d'homicidi diferent, no hi ha un delicte de lesions diferent, no hi ha delictes diferents, són els que són", postil·lava.