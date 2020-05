Junqueras insta Torra a convocar eleccions abans que la justícia el pugui inhabilitar 

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que "ha de decidir si es llança als braços de Ciutadans o si vol mantenir les majories de la investidura" després que l'Executiu estatal hagi pactat amb el partit de dretes la pròrroga de l'estat d'alarma. En una entrevista per escrit a Ràdio 4, Junqueras considera que ara és moment de salvar vides però ha afegit que en el moment de la reconstrucció social caldrà passar per les urnes. I sobre aquesta qüestió, creu que el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria de convocar eleccions al Parlament abans que la justícia el pugui inhabilitar i activar així el rellotge dels comicis. A més, considera que la data de les eleccions ha de ser consensuada amb ERC.

Junqueras, ha acusat el Govern estatal d'actuar com si tingués majoria absoluta, "sense informar ni consensuar", ha criticat. "És a les seves mans, però no pot continuar com fins ara, no es poden continuar imposant les decisions per por de Vox", ha afegit. El líder d'ERC ha defensat que "fa falta parlar més, sumar i cogovernar, no imposar" i ha demanat que es pugui gestionar des de Catalunya la nova fase de desconfinament, perquè creu que ha demostrat ser més eficient. Ha afegit que el l'Executiu estatal ha anat a remolc, en les seves paraules, del català.



Ha qualificat "d'improvisació i desordre" el pla de desescalada de l'Estat, ha opinat que es basa en divisions territorials "desfasades i sense lògica", i ha retret que les decisions es prenguin sense consultar ni pactar. Junqueras ha defensat que es retornin les competències a les comunitats autònomes perquè considera que poden gestionar millor la crisi sanitària: "En qualsevol cas, s'hauria d'haver fet cas dels consells dels experts, no del calendari ni de la voluntat de mostrar un ultranacionalisme".

Protesta per l'ajornament de l'entrevista a RNE

El Consell d'Informatius de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) es va mostrar ahir contrari a l'ajornament d'aquesta entrevista al president d'ERC prevista inicialment per dimecres, just abans del debat al Congrés sobre la pròrroga de l'estat d'alarma. I assenyalava que s'havia produït per ordre del director d'Informació i Actualitat de RTVE, Enric Hernández.