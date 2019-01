La jutge multa amb 4.380 euros el regidor de Badalona José Téllez per recuperar uns cartells de l'1-O requisats per la policia

La titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha condemnat a una multa de 4.380 euros al regidor de Guanyem Badalona en Comú José Téllez per desobediència greu. En concret, el regidor, que és militant de la CUP i va ser membre del secretariat nacional de la formació, va recuperar uns cartells de l'ANC de la campanya de l'1-O que la policia local havia requisat. La Fiscalia demanava una condemna de sis mesos de presó i inhabilitació per a Téllez, que era el tinent d'alcaldia responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Badalona durant el govern de Dolors Sabater.



En la sentència, que es pot recórrer, la jutge condemna Téllez a una multa per la "gravetat" de l'"abús de poder" que, al seu parer, va cometre en exigir als agents que tornessin els cartells de l'1-O que havien confiscat a un grup d'activistes independentistes. Davant la negativa dels agents, els va agafar pel seu compte del vehicle policial i els va retornar als activistes.

"No només va faltar al respecte que mereix un agent policial en l'exercici de les seves funcions, sinó que es va prevaler del seu càrrec [aleshores era tinent d'alcaldia] per doblegar la voluntat dels mateixos", ressalta la sentència, en la qual la jutge argumenta que la pena de multa és "totalment proporcionada", de manera que rebutja imposar-li els sis mesos de presó i d'inhabilitació que sol·licitava la Fiscalia.



En el judici, celebrat el passat 10 de gener, Téllez va afirmar que tornaria a actuar de la mateixa manera i que aquell dia, el 25 de setembre de 2017, es va limitar a fer de "mediador" per evitar "mals majors" i "salvar" la imatge del cos, ja que no volia que hi hagués detencions de civils a Badalona a cinc dies de l'1-O. A diferència dels arguments esgrimits per Téllez en el judici, la jutge descarta que el regidor estigués emparat per actuar en defensa de la llibertat d'expressió i dels drets civils dels ciutadans, ja que hi havia una instància de la Fiscalia que ordenava identificar i confiscar tot el material preparatori i publicitari de l'1-O.