L'ACA no és partidària de fer talls d'aigua en plena sequera, però insisteix en les sancions

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, no ha descartat fer talls d'aigua en l'actual context de sequera, tot i que ha apuntat que no n'és partidari. Ho ha dit l'endemà d'anunciar la declaració de l'estat d'emergència a 22 municipis de l'Alt Empordà i 2 del Baix Camp. És la primera vegada que alguns municipis de Catalunya entren en estat d'emergència per sequera, el nivell més grau que estableix l'ACA, per damunt del d'excepcionalitat en què es troben, per exemple, l'àrea de Barcelona o la ciutat de Girona. "Jo evitaria els talls, però també hem de veure que cada casuística i cada municipi és molt diferent", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Reyes ha insistit que hi ha municipis que utilitzen més aigua del que els pertoca. Ha posat d'exemple Peralada (Alt Empodrà), la població que més consumeix de l'aqüífer Fluvià-Muga, que entra en emergència. Concretament, el consum d'aquesta localitat gironina equival al consum dels 30 municipis més petits de Catalunya.

En aquest sentit, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ha reclamat als "ajuntaments que facin els deures i avancin en l'estalvi d'aigua".

Insisteix en el règim sancionador

Reyes també ha criticat la decisió del Parlament d'endarrerir el règim sancionador, que ha fet que "la gent estigui omplint piscines i els alcaldes fent plantacions verdes en ple estiu". "Si eliminem el règim sancionador, tothom pot consumir el que vulgui i els embassaments van baixant fins que no tenim prou aigua per l'agricultura o la indústria", ha apuntat.

A més, ha afegit que les pluges del maig i juny van provocar que la societat deixés de percebre el problema de la sequera.



Reyes ha recordat que quan s'entra en fase d'emergència encara hi ha marge de mesos amb l'aigua garantida. En aquest sentit, espera que l'emergència per sequera en el conjunt del país s'endarrereixi fins al novembre, en funció de les pluges de la tardor.