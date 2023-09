L'àguila i l'àngel coronaran les torres dels evangelistes de la Sagrada Família a l'octubre

Les estàtues de l'àguila i l'àngel coronaran les torres dels evangelistes de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona a partir de l'octubre, ubicades a les torres de Joan i Mateu. El 12 de novembre es preveu una missa de benedicció, així com una programació d'actes culturals durant el mes per celebrar la finalització del conjunt, després que el 2022 s'acabessin les de Marc i Lluc.

Com a part del conjunt de les torres centrals, les quatre torres envoltaran la de Jesús i faran 135 metres d'alçada un cop finalitzades, essent les terceres més altes de tot el temple. Estan culminades per figures alades del tetramorf, obra de l'escultor Xavier Medina-Campeny, amb les quals la iconografia cristiana ha representat els narradors de la vida de Jesús.

L'any passat es van coronar les torres de Marc i Lluc, que tradicionalment es representen amb un lleó i un bou respectivament. I ara es culminarà amb la coronació de la torre de Joan, representat amb aquesta escultura d'una àguila, i la torre de Mateu, representat amb la figura de l'àngel.

El 2024 es treballarà en el prototip de la creu de la torre de Jesús amb la voluntat de finalitzar-la l'any 2026, una pràctica "habitual" en construccions importants per veure quines dificultats poden sorgir. Serà la torre central del temple i la més alta, arribant als 172,50 metres, i estarà coronada per una creu de quatre braços que farà 17 metres d'alçària i 13,50 metres d'amplada.

"Amb la finalització de les dues torres tindrem tretze de les divuit torres que Gaudí va preveure, mancaran les quatre de la façana de la Gloria i la de Jesús", ha concretat l'arquitecte i director de l'obra, Jordi Faulí. Sobre la façana de la Gloria, assegura que no hi renunciaran, detallant que les negociacions amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona es troben al mateix punt que fa un temps i que no s'ha avançat.



El primer fons social

Paral·lelament, la Junta Constructora del temple ha anunciat la creació del primer Fons d'Acció Social dotat amb 2,3 milions d'euros, amb l'objectiu de construir una societat més "humana i solidària", segons el director general, Xavier Martínez. La primera convocatòria corresponent a l'any 2023 s'iniciarà el pròxim 18 de desembre.

La proposta connecta amb l'acta fundacional del temple que anuncia que aquesta ha de ser una obra que "exalci la fe i on la caritat sigui present". "El 1883, quan Antoni Gaudí va assumir el projecte, va donar continuïtat a la intenció fundacional, amb el qual va demostrar sempre una gran sensibilitat cap a les persones. L'objectiu d'aquesta iniciativa és construir una societat més justa, més humana i més solidària" ha insistit.



Jornada de portes obertes

Els propers 22, 23 i 24 de setembre la basílica celebrarà les seves jornades anuals de portes obertes: s'han repartit entrades a 15.000 persones, que podran descobrir espais no visitables amb l'experiència de realitat augmentada de l'aplicació oficial de la Sagrada Família, que s'estrenarà per a l'ocasió. El 2023 es preveu que hi passin 4,5 milions de persones, una xifra similar a la d'abans de la pandèmia Covid-19. El 2022 els ingressos van ser superiors als 100 milions, dels quals la meitat es van destinar a obres de construcció.