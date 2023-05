Barcelona és la quarta millor ciutat europea, segons un prestigiós rànquing

Barcelona és la quarta ciutat europea més ben valorada del 2023, dues posicions per davant de Madrid. Ho diu el rànquing World's Best Cities que cada any elabora la consultora Resonance i que classifica les 100 millors ciutats d'Europa. Així doncs, la capital catalana es troba a les portes del TOP 3, només per darrere de Londres, París i Amsterdam. En cinquena, sisena i setena posició del rànquing hi ha Zúric, la capital espanyola i Berlín.

La publicació destaca els avenços fets per reduir els cotxes amb el model de superilles, la recuperació d'espai públic per a fer parcs infantils o l'ampliació dels carrils bici. A més a més, es menciona la transformació del Passeig Sant Joan com un exemple de corredor verd, amb zones d'estada i carrils per a la mobilitat sostenible. També es recull que s'està reformant la Rambla i completant la Sagrada Família.

Com a punts remarcats hi ha la vida nocturna i els espais oberts com els parcs i la proximitat de les platges. A banda, es fa referència a les facilitats per als nòmades digitals que treballen de forma remota des de la ciutat.

La massificació de turistes, un punt negatiu

L'informe explica que després de la pandèmia Barcelona ha anat recuperant, mica en mica, les seves xifres de visitants. També menciona les normatives per regular el lloguer d'habitatges turístics i evitar l'esgotament de l'oferta immobiliària. Alhora destaca com a punt negatiu la massificació de turistes que hi ha a la capital.