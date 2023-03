Els costos de construcció de la Sagrada Família s'encareixen un 30% i posen en perill el termini de finalització 

La inflació i l'augment dels preus dels materials també ha afectat la construcció de la Sagrada Família, que ha vist com els costos de material i transport augmentaven entre un 20 i un 30% respecte a fa 12 mesos. És per això que perilla el compliment dels terminis de finalització de les obres basílica, fixats incialment per l'any 2026, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.

Malgrat això, el temple segueix recuperant visitants i s'apropa a les xifres prepandèmia. En concret, durant el 2022 va acumular 3.781.845 visitants de tot el món, un 20% menys que el 2019, però un 8% més que les previsions de la Junta Constructora del Temple Expiatori. Amb relació al 2021, les persones que hi han passat s'han triplicat. Així ho han explicat aquest dimecres al matí membres de la junta de la Sagrada Família en la presentació del balanç estadístic i la memòria del 2022.



Dels 3,7 milions de visitants, el grup més nombrós és de nacionalitat espanyola (17,5%), mentre que del 82,5% de visitants internacionals, el major és d'origen nord-americà (13,8%), seguit del francès (11,2%) i l'italià (9,4%). Com a dada curiosa, des que van començar les visites a la Sagrada Família el 1915, hi han passat 82,8 milions de persones.

El 100% d'ingressos són privats

Els visitants són la principal font d'ingressos per al finançament de la construcció de la basílica, que provenen en la seva totalitat d'origens privats. És per això que el president delegat de la Junta, Esteve Camps, s'ha mostrat "satisfet" amb l'elevat nombre de visites de l'any passat. En termes econòmics, el 2022 ha tancat amb un balanç d'ingressos de 100,7 milions, dels quals 53,9 s'han destinat a les obres, i la resta s'ha reservat per fer front a possibles contratemps (com la pandèmia), per a finançar la construcció dels propers anys i per a complir acords amb l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa la construcció, el 2022 ha estat marcat per la col·locació de l'estrella de 12 puntes de la Torre de la Verge i la finalització de dues de les quatre torres dels Evangelistes. També es manté la construcció de la capella de l'Assumpció i el claustre, i s'ha iniciat la restauració de la façana del Naixement. Les altres dues torres es preveu que estiguin a punt a finals d'any, tot i que Camps ha assegurat que de moment "no estan en condicions" de fixar una data d'acabament de l'obra completa. Malgrat tot, ha assegurat que si es manté el ritme de producció "preveiem que es podran acabar les obres aviat".

De cara al 2023, la Sagrada Família ha anunciat un seguit d'activitats i propostes per continuar amb la dinamització de l'espai. El 26 de març, per exemple, oferirà la celebració del concert de l' Orfeó Donostiarra, que cantarà per primer cop a la Sagrada Família dins la programació de Setmana Santa, o acollirà un concert de l´Orquestra Filharmònica de Berlín en el seu tradicional Concert Europeu en un lloc emblemàtic del continent. Serà el dilluns 1 de maig.