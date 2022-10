L'Ajuntament de Barcelona denuncia a la Fiscalia la simbologia i càntics feixistes del 12-O

L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia de Delictes d'Odi l'exhibició de simbologia i càntics franquistes, nazis i racistes durant algunes mobilitzacions el 12 d'octubre passat a la capital catalana. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha dit a través de Twitter que "aquesta data no pot ser excusa per treure esvàstiques, banderes i alçar braços; l'apologia del franquisme i el nazisme és incompatible amb la democràcia".

En la denúncia s'explica que al matí del 12 d'octubre l'entitat d'extrema dreta Somatemps va convocar una concentració davant de l'estàtua de Cristòfor Colom, on hi havia diputats de Vox. "La majoria de persones assistents portaven banderes amb símbols feixistes i de Falange Española, així com tatuatges i samarretes amb esvàstiques o creus celta, i efectuaven salutacions franquistes", relata l'escrit.

L'escrit també fa referència a la manifestació a la muntanya de Montjuïc de Democracia Nacional i Front Nacional Identitari. Entre els manifestants es van proferir crits espanyolistes, racistes, franquistes, anticomunistes i antiindependentistes. També hi havien samarretes amb la cara de Francisco Franco o creus celtes, tatuatges d'esvàstiques o salutacions nazis, a més de banderes franquistes. El text també recull que un membre de l'organització demanava als assistents: "Les frases que puguin dur-nos a la fiscalia s'han d'evitar; ja se sap el que som, així que digueu les coses d'una altra manera".

A més, en l'acte, un capellà va fer un discurs amb "missatges discriminatoris i que promouen la violència", assegurant que els actuals governants "torturen amb la ideologia de gènere, per pervertir i arrencar la innocència dels fills, destruint la seva pròpia naturalesa masculina i femenina per canviar-los de sexe impunement i legalitzar la pedofília".

Possible delicte d'odi

Per tot això, l'Ajuntament aporta imatges publicades per dos periodistes, demana a la fiscalia que investigui els fets i que els Mossos identifiquin les persones que podrien haver comès delictes d'odi. Així mateix, apunta contra les entitats i partits organitzadors dels acte perquè se'ls pugui aplicar la llei de partits.

Citant la filòsofa Carolin Emcke, Serra assegura que "l’odi només es combat rebutjant la seva invitació al contagi". "Des de Barcelona tenim molt clar que 'no passaran', però cal que la barrera front al feixisme sigui total i absoluta entre societat, forces democràtiques i institucions". "Des de Barcelona tenim molt clar que 'no passaran', però cal que la barrera front al feixisme sigui total i absoluta entre societat, forces democràtiques i institucions", ha afegit.

El 2021 el consistori ja va denunciar fets similars, però el jutjat ho va arxivar. Una denúncia dels Mossos en el mateix sentit segueix judicialitzada i un dels autors s'enfronta a 3 anys de presó per cantar "mort als jueus" i altres proclames d'extrema dreta.