L'Ajuntament de Barcelona estudiarà la compra de la Casa Orsola

Nou pas en defensa de la Casa Orsola, la finca modernista de l'Eixample adquirida per un fons voltor que vol expulsar els veïns per reformar els pisos i posar-los a preus de luxe. Alguns ja els està llogant per preus que tripliquen el que paguen els inquilins actuals. En una moció aprovada per Barcelona en Comú, PSC, ERC i Junts, i impulsada pels veïns, el ple insta l'Ajuntament i la Generalitat a estudiar la compra de l'edifici pel mateix preu que la va adquirir Lioness Inversiones fa més d'un any.

La compra seria pel mateix preu pel qual Lioness Inversiones la va adquirir

El ple també ha reclamat al fons voltor que s'assegui a negociar amb els inquilins, que reclamen la renovació dels contractes de tots els que s'hi vulguin quedar. Fins ara, Lioness ha defensat la negociació individual. Segons el Sindicat de Llogateres i la Xarxa d'Habitatge de l'Eixample Esquerra, les entitats amb què s'han organitzat, a data d'avui tan sols s'ha signat un nou contracte tot i que diversos ja han finalitzat.

És el cas d'una persona gran a qui d'entrada li han pujat un 30% el lloguer i el contracte imposa unes condicions "fraudulentes", amb pujades progressives, similars a les que recentment un tribunal va considerar nul·les per "abusives".

La ponent de la moció, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha defensat que l'Ajuntament no comprés l'edifici en el seu moment per la quantitat d'operacions similars que tenen lloc a Barcelona, on tan sols el 2021, a l'Eixample es va produir la compravenda de 30 finques. "És impossible que l'Ajuntament pugui comprar tots aquests edificis", ha afirmat Martín.

El consistori ja ha adquirit recentment diferents edificis, que ha enumerat, com un al carrer Calàbria amb 14 pisos o un a Balmes, amb 23 pisos. "La solució ha de ser global i compartida per la resta d'administracions", ha defensat la regidora. Els grups que han votat en contra del text aprovat han qualificat la possible compra de la finca d'"expropiació" i fruit del "fracàs de les polítiques d'habitatge" del consistori.



El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha celebrat l'aprovació del text i ha destacat que "no han parat de sumar-se suports" al veïnat de Casa Orsola, com l'acte multitudinari que van organitzar al novembre. "El missatge a Lioness és clar: que negociï perquè els veïns que vulguin es puguin quedar", ha afirmat en una atenció als mitjans.

Primer desnonament el 14 de febrer

La Casa Orsola, situada a la cruïlla dels carrers Consell de Cent i Calàbria, té 27 habitatges i quatre locals comercials. Quatre dels inquilins a qui ja ha vençut el contracte i s'han quedat a casa seva, pagant el lloguer, han estat portats als tribunals per la propietat. El primer judici, al Josep, ja es va celebrar i la sentència ha fixat el desnonament pel 14 de febrer. Dos casos més estan pendents de judici.

Els lloguers de temporada faciliten les pujades

Una altra de les qüestions que aborda la moció és la regulació dels lloguers de temporada. És una modalitat que possibilita els lloguers de curta durada, des de 30 dies fins a 11 mesos. El moviment per l'habitatge assenyala que això facilita les pujades de lloguer i dona poques garanties als inquilins.



Els alts preus, a més, afavoreixen que qui s'hi instal·li siguin persones d'alt poder adquisitiu, principalment estrangeres, contribuint a l'expulsió dels veïns de tota la vida. A la Casa Orsola ja hi hauria actualment tres pisos en lloguers de temporada i reformats, i dos amb obres actualment, segons fonts del Sindicat.

El cas de Casa Orsola no és únic, i també hi ha un altre bloc organitzat al carrer Tapioles, del Poble-Sec, davant de la compra d'un fons voltor. Un altre dels aspectes que aborda la moció és que cal introduir les "mesures necessàries" per evitar l'especulació immobiliària en zones afectades per millores urbanístiques, com el cas de les superilles, presents tant a l'Eixample com al Poble-Sec. "Cal regular els lloguers, i especialment els lloguers de temporada", ha defensat Aragonès.