L'Ajuntament d'Òrrius convoca un nou referèndum sobre la independència de Catalunya per a l'1 d'octubre

L'alcalde d'Òrrius (Maresme), Xavier Masgrau, ha convocat un nou de referèndum sobre la independència de Catalunya per al pròxim 1 d'octubre, segons ha informat l'Ajuntament. La consulta estarà formada per dues preguntes: d'una banda, "Voleu que Catalunya sigui un estat en forma de república?" i, de l'altra, "Voleu fer efectiva la declaració d'independència proclamada el 27 d'octubre de 2017?". Ambdues qüestions es podran respondre amb "sí" o "no".

El consistori ha explicat que aquesta acció respon a una petició popular, ja que es va rebre una recollida de 139 signatures dels 730 veïns que formen part del cens municipal. En el text es justifica la consulta en el fet que "hi ha la voluntat política de mantenir el dret a decidir de la ciutadania d'Òrrius mitjançant una votació sobre la qüestió del futur de Catalunya i el seu encaix dins el marc legal actual".

Així mateix, també argumenta que la ciutadania de la localitat ha exercit "el dret a decidir" en "nombroses ocasions" i "el vol seguir exercint, tal com va succeir l'1 d'octubre de 2017".

Està previst que la votació se celebri l'1 d'octubre del 2023 des de les nou del matí fins a les vuit del vespre, "per tal que es pugui expressar la voluntat del poble en aquesta qüestió de cabdal importància". També es notificarà a la resta d'ajuntaments de la comarca per convidar-los a celebrar "un exercici democràtic equivalent" als seus municipis.