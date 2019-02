L'Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental) ha anunciat aquest dilluns la decisió de personar-se com a acusació popular en el cas de l'agressió sexual múltiple denunciada per una jove de 18 anys aquest cap de setmana, en el barri de Ca Feu, per la qual han estat detinguts sis homes.



La Junta de Portaveus ha manifestat el "més ferm rebuig i la rotunda condemna d'aquesta violació" i ha convocat una concentració de repulsa aquest mateix dilluns, a les 19.00 hores, en la plaça de Sant Roc, davant la seu de l'Ajuntament de Sabadell.



"La solidaritat amb la víctima" es concreta també en el suport que se li prestarà tant en l'"assessorament i acompanyament" com en l'"atenció necessària des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)", ha afirmat el Consistori de Sabadell en un comunicat en el qual també demana un "respecte total per la privacitat de la víctima i el seu entorn", i expressa el seu "compromís per a dur a terme totes les gestions legals" al seu abast per a combatre les agressions i "lluitar per una ciutat on totes les dones se sentin segures, lliure de sexisme i de violències masclistes i lgtbifóbicas".



"L'Ajuntament es personarà com a acusació popular i demana a la justícia que actuï amb contundència davant aquests fets", subratlla, al mateix temps que expressa la determinació del consistori per a treballar en polítiques que garanteixin que a Sabadell "ni el gènere, ni l'origen, ni l'edat, ni l'ètnia ni cap altre element personal sigui motiu de discriminació ni agressió".



Assetjament durant la nit

Un dels sis detinguts per haver participat presumptament en la violació múltiple va estar assetjant durant la nit a la víctima, que estava de festa amb uns amics i no recorda com va acabar a la fàbrica abandonada on tres persones la van agredir aquest diumenge.



Segons que han informat a Efe fonts de la investigació, la jove va denunciar davant la Policia Municipal que tres joves l'acabaven de violar en una fàbrica abandonada del barri de Can Feu, en presència d'altres persones que no van fer res per a evitar que fos agredida sexualment.

Els Mossos d'Esquadra interroguen aquest dilluns als sis detinguts, de'entre 20 i 25 anys d'edat, que van ser arrestats per la Policia Local després de ser localitzats a la fàbrica abandonada on la jove va denunciar que havia estat violada, situada a pocs metres d'on estava de festa amb uns amics.



Poc abans de les set del matí d'aquest diumenge, una parella que circulava amb el seu cotxe per la zona va veure a la jove sortir de la fàbrica molt atordida i, després que els digués que l'acabaven de violar, la van acompanyar a dependències de la Policia Local de Sabadell, on va detallar als agents el que havia passat.

Segons les fonts, la noia va explicar que, mentre estava amb els seus amics de festa, un dels detinguts, al qual no coneixia prèviament, la va estar molestant i importunant i, pel que sembla, esperava al carrer quan la víctima va sortir de l'últim local d'oci nocturn a l'hora del tancament de l'establiment.



En la seva declaració als agents, la noia va afirmar que no recordava com havia arribat a la fàbrica abandonada en la qual va ser violada, segons les fonts.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Sabadell ha obert una investigació per aquesta denuncia de violació múltiple, en la qual els Mossos estan a l'espera de rebre el resultat de l'exploració mèdica a la qual es va sotmetre la jove després de denunciar l'agressió sexual.



L'interrogatori dels Mossos als sis detinguts tracta d'esclarir el seu grau de participació en la violació, ja que la noia va detallar que van ser tres els joves que la van agredir sexualment mentre altres persones que estaven en la nau no van fer res per a evitar-ho, per la qual cosa podrien ser acusades d'un delicte d'encobriment.