L'AMB reduirà la pressió de l'aigua als set municipis que més en gasten a partir de l'11 de març

Ja hi ha data per començar a aplicar una de les mesures plantejades per reduir el consum d'aigua en l'àmbit metropolità: la baixada de la pressió de l'aigua. A partir de l'11 de març, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la portarà a terme als set municipis que més aigua consumeixen per habitant i dia. Segons un comunicat d'aquest dimecres, es tracta de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Sant Just Desvern i Sant Vicenç dels Horts (tots del Baix Llobregat) i Tiana (Maresme).

Tots sobrepassen el topall de consum de 200 litres per habitant i dia, el màxim establert des de l'entrada en emergència per sequera del sistema Ter-Llobregat, el passat 1 de febrer. L'AMB reconeix que la disminució de la pressió "pot tenir algun efecte en el servei en funció de diferents factors, especialment si s'augmenta el consum respecte de l'actual".

Amb tot, matisa que "amb un consum reduït, i similar a l'actual, les afectacions seran mínimes i no destacables". Si la situació de sequera continua, la mesura s'estendrà "gradualment" a altres municipis prioritzant els que tenen major consum.

A banda de la baixada de pressió de l'aigua, l'AMB també ha anunciat que porta a terme altres mesures per intentar disminuir el consum. En concret, enviarà cartes als usuaris domèstics que presenten un consum superior al límit de 200 litres per habitant i dia. En total són uns 24.000 abonats, el que segons les dades de l'administració representa l'1,5% del total de l'àrea metropolitana.

També s'avisa que s'aplicaran sancions si es cometen accions prohibides en els decrets de sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), com omplir piscines privades, regar jardins particulars o rentar vehicles -excepte en els establiments especialitzats-. I, finalment, també es trametrà una carta a 250 usuaris que són considerats "grans consumidors", és a dir, algunes indústries i grans superfícies, amb un consum superior als 20.000 m3 anuals. En aquest cas, se'ls demanarà un resum de les mesures d'estalvi d'aigua que hagin activat i la previsió d'accions futures.

Canvi en l'origen de l'aigua

La prolongada sequera que pateix Catalunya, especialment important a les conques internes, ha provocat una intensificació de la recerca de fonts alternatives per garantir el servei. En aquest sentit, l'AMB subratlla que ara mateix el 25 % de l'aigua que consumeixen els 3,3 milions d'habitants de l'àrea prové de la regeneració, mentre que el 33% ve de la dessalinització.

L'1 de febrer, quan el Govern hi va declarar l'emergència per sequera, el conjunt d'embassaments del sistema Ter-Llobregat tenien 99,46 hm3 d'aigua, el 16,25% de la seva capacitat. Aquest dimecres, dia 27, la xifra havia baixat fins els 92,74 hm3, el 15,15%.