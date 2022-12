L'atur puja en 986 persones al novembre a Catalunya, però se situa en els nivells més baixos en aquest mes des del 2007

L'atur puja lleugerament al novembre a Catalunya després de la caiguda rècord de l'octubre. Segons dades del Ministeri de Treball, hi ha 986 persones més desocupades, un 0,28% més que el mes passat. Tot i l'increment, el nombre d'aturats és de 348.982, la xifra més baixa en aquest mes des del 2007. En comparació amb el novembre del 2021, hi ha 20.840 desocupats menys, un 5,6%.

Ara bé, la creació d'ocupació s'estanca a Catalunya. Les afiliacions a la Seguretat Social han pujat molt lleugerament (0,01%), amb 519 treballadors més. Amb aquesta variació tímida, les cotitzacions han crescut fins a assolir els més de 3.617.912 de treballadors, la xifra més alta en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004. Tot i l'alentiment de la creació d'ocupació, si es compara amb l'any anterior, hi ha 103.408 empleats més, un 2,94% més.

El creixement de l'atur català s'ha concentrat únicament en el sector serveis, que ha registrat 1.267 desocupats mes. En canvi, l'atur ha baixat a l'agricultura (-100 persones), a la construcció (-94 persones) i a la indústria (-71 persones).

Catalunya, la comunitat on més ha pujat l'atur

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur ha registrat la segona reducció més intensa de la dècada en un mes on habitualment augmenta l'atur, perquè ja s'ha acabat completament la temporada turística i encara no ha començat la campanya de Nadal.

En concret, l'atur a Espanya ha caigut en 33.512 desocupats, el que suposa un 1,15% menys que a l'octubre. El nombre d'aturats s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions i ha registrat una baixada del 9,47% en relació al novembre del 2021.

En relació a la creació d'ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social també s'ha paralitzat al conjunt de l'Estat, amb 155 afiliacions menys que a l'octubre, però amb 531.273 més que els registres de l'any passat, un 2,69%) més, segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.



En l'onzè mes de l'any, Catalunya ha estat la tercera comunitat de l'Estat on més ha pujat l'atur en xifres absolutes, només superada per les Illes Balears (+1.587) i Castella i Lleó (+1.554). En canvi, el País Valencià és el territori on més ha baixat, amb un descens de 15.300 persones de l'atur.

Girona encapçala l'augment de l'atur a Catalunya

Girona encapçala l'augment de l'atur a Catalunya. La demarcació tanca el novembre sumant 641 desocupats, la majoria dels quals es concentren al sector serveis. Aquestes xifres contrasten amb la situació de Barcelona i Lleida, on l'atur s'ha reduït lleugerament.

En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social també baixa; en aquest cas, un 2,18%. Tan sols durant el novembre, la demarcació ha perdut 7.506 afiliats. I per completar l'equació, els contractes també registren un descens. Durant l'últim mes, se n'han signat fins a un 24% menys que l'any passat.