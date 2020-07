L'Hospitalet confirma que té 300 casos actius de coronavirus i suspèn les activitats d'esport col·lectiu

Més enllà de la situació del Segrià, l'altre gran focus de preocupació a Catalunya pel coronavirus és ara mateix l'Hospitalet de Llobregat. La segona ciutat més poblada del Principat té 300 casos actius, segons ha confirmat l'alcaldessa, Núria Marín, citant dades facilitades pel Departament de Salut. En una roda de premsa celebrada aquest migdia, la dirigent socialista i també presidenta de la Diputació de Barcelona ha anunciat la creació d'un comitè crisi format pel consistori i el Departament de Salut. L'organisme es reunirà diàriament per fer el "seguiment" de l'evolució dels diversos brots de la ciutat, majoritàriament concentrats als barris del nord, com la Torrassa (81 casos), Collblanc (44) i la Florida (81). Per afrontar la situació, Marín ha reclamat "reforçar" l'atenció primària a la ciutat amb l'obertura de més hores de tots els CAP.



"Estem en una situació difícil, cal un toc d'atenció a tota la ciutadania. El coronavirus no ha marxat", ha afegit l'alcaldessa, que ha recordat que l'Hospitalet no és una illa, de manera que si no s'aturen els contagis també impactaran a les ciutats de l'entorn, començant per Barcelona. En aquest sentit, ha explicat que amb Salut treballen per identificar els positius detectats i els seus contactes i per garantir que el seu confinament es fa de manera adequada.



Els contagis s'han produït en nuclis familiars i laborals i, segons Marín, la procedència "és diversa, no és una família ni un bloc, hi ha una certa disseminació". Com també passa al Segrià, la majoria dels contagiats són persones joves, que tindrien entre vint i cinquanta anys. Un fet que pot contribuir a què els casos siguin lleus però que, alhora, no evita que s'escampi l'epidèmia si no es controlen.

Després d'anunciar diumenge el tancament de les pistes esportives a l'aire lliure, aquest dilluns Marín ha manifestat que se suspenen totes les activitats d'esport col·lectiu. A més a més, durant el dia es publicarà un ban amb un seguit de recomanacions, entre les que hi haurà prioritzar les terrasses exteriors dels negocis de restauració i no utilitzar l'interior, així com extremar les precaucions en centre religiosos, mercats i biblioteques.

Barcelona triplica els casos en una setmana

El nombre de positius confirmats a la ciutat de Barcelona gairebé va triplicar-se durant la setmana passada. Entre el 6 i el 12 de juliol, 458 barcelonins van donar positiu en la prova PCR, molt per damunt dels 164 de la setmana anterior o dels 90 de la prèvia. De fet Barcelona no assolia aquest nivell des de la setmana del 18 al 24 de maig -encara durant l'estat d'alarma-, quan va superar els 500 casos.