El model lingüístic de l’escola catalana ha tornat a debatre’s al Parlament. De moment, però, es manté un ampli consens al voltant de l’actual model, basat en la immersió lingüística amb el català com a llengua vehicular, amb les úniques excepcions de Cs i PP. Les dues formacions de la dreta espanyolista han tornat a fer bandera del seu rebuig a la immersió, amb la presentació de dues proposicions de llei per a l’“ensenyament plurilingüe” a Catalunya (PP) i de “garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe” (Cs) que, bàsicament, plantegen una reducció de les hores en català a les aules. Les dues proposicions no es tramitaran ja que han estat tombades per tots els altres grups, els tres independentistes (JxCat, ERC i la CUP), el sobiranista de Catalunya en Comú Podem i el PSC.



En el debat de la proposicions de llei, el PSC ha mostrat els seus matisos respecte a l’actual aplicació de la immersió lingüística. De fet, els socialistes han generat força polèmica amb la llengua les darreres setmanes, ja que la ponència política que es votarà al seu congrés nacional -que es farà aquest cap de setmana- parla d’un model “plurilingüe”, que defensi “el català i el castellà” amb “la flexibilitat que la realitat sociolingüística present al nostre país exigeix”. Diverses agrupacions socialistes han presentat esmenes per qüestionar aquest redactat i posar l’èmfasi, precisament, en la defensa de la immersió.



La iniciativa de Cs plantejava que català, castellà i anglès tinguin estatus de llengües vehiculars i que cadascuna de les llengües tingui un percentatge d'ús no inferior al 25% ni superior al 40% de les hores lectives. La del PP establia el català i castellà com a llengües vehiculars amb un mínim de 25% d'hores lectives per a cadascuna, i que un altre 25% s'impartís en una llengua estrangera. El diputat de PP Daniel Serrano ha defensat que la seva proposta busca establir una educació plurilingüe que superi l’"anacrònic sistema educatiu monolingüe contrari a la Constitució" i ha acusat el PSC de ser la comparsa de l'independentisme per haver presentat una esmena a la totalitat.



Per part de Cs, Sonia Sierra ha titllat el model d'immersió lingüística com una injustícia, ha culpat l'independentisme d'usar "fal·làcies i mentides" per defensar-lo. La diputada Esther Niubó ha afirmat que l'aprenentatge del català és una eina de cohesió social, però que "res és sagrat" i que la revisió de el model lingüístic per a millorar-lo no pot ser un tabú ni es pot polititzar aquesta qüestió. Niubò ha apostat per per "actualitzar cas per cas" el model "en funció de la realitat sociolingüística de cada municipi" o la "composició de l’alumnat".

Les forces sobiranistes, en canvi, s’han mostrat molt més crítiques amb la iniciativaa. Jéssica Albiach (Catalunya en Comú) ha carregat contra el PP i Cs per intentar "soscavar un dels pocs consensos" que queden a Catalunya i ha sostingut que el català s'ha de protegir i promoure però que no s'ha de fer amb sectarisme, sinó amb pedagogia. La republicana Mònica Palacín ha reivindicat que el model d'immersió lingüística ha aconseguit que la població catalana sigui bilingüe i ha sospitat que el PSC es planteja modificar la seva posició sobre aquesta qüestió "per intentar captar el votant que està perdent” Cs.



Xavier Quinquilla (JxCat) ha insistit en el consens amb què es va impulsar la immersió lingüística i ha assegurat que aquest model garanteix "la convivència, la cohesió i la igualtat d'oportunitats" a Catalunya. Finalment, el diputat cupaire 'Carles Riera ha expressat la seva preocupació perquè el PSC pugui "trencar el consens posant en qüestió la immersió lingüística fent seguidisme de Cs", i ha advertit del risc de de segregació entre alumnes si s'acaba amb aquest model.