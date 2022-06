Més recursos humans i materials per a "una de les campanyes forestals més difícils dels darrers anys"

La combinació de temperatures de rècord, pluviositat molt escassa els darrers mesos i l'imparable augment de la superfície forestal que s'arrossega des de fa dècades aboca Catalunya a una de les "campanyes forestals més difícils i llargues dels darrers anys", amb un greu risc d'incendi a nombrosos punts del país. Per intentar afrontar la situació, el Departament d'Interior ha decidit reforçar el cos de Bombers i abocar-hi més recursos, si bé nombrosos experts adverteixen que la clau és la feina de prevenció que inclogui, per exemple, la gestió forestal i eviti l'acumulació de vegetació seca que facilita l'expansió del foc.

El mateix dia que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat el dispositiu del Departament per afrontar l'actual campanya forestal, Ecologistes en Acció ha emès un comunicat advertint del previsible "estiu dramàtic" pels incendis i reclamant "un canvi radical" als governs pel que fa a les polítiques públiques sobre l'emergència climàtica, "coherent amb la gravetat de la situació".

500 bombers més

Pel que fa al dispositiu del Govern -que s'ha presentat a l'aeroport de Sabadell-, Elena ha manifestat que "s’han posat tots els recursos humans i tècnics al nostre abast per afrontar aquesta campanya amb èxit" i ha anunciat que "s’ha reforçat el cos de Bombers amb més de 500 persones per afrontar-la amb més garanties". Això farà que el dispositiu sumi més de 5.000 servidors públics, una quarantena de mitjans aeris (24 helicòpters, 10 avions de vigilància i atac i 2 hidroavions), 1.200 mitjans terrestres i 16 drons dels cos d’Agents Rurals.

El 2012, amb 18.000 hectàrees cremades, i el 2019, amb 7.000, han estat els pitjors anys de la darrera dècada pel que fa a incendis

Que, cada cop més, els incendis forestals no són exclusius de l'estiu ho demostren les dades. Fins el 12 de juny, durant aquest any ja hi ha hagut a Catalunya 285 incendis forestals que han cremat un total de 607 hectàrees, el que suposa la xifra més alta des del 2012. El més important en el que portem d'any és l’incendi de Roses (Alt Empordà) del passat febrer, que va calcinar gairebé 400 hectàrees.



Segons les pròpies dades del Govern, el volum de superfície cremada ja supera el total registrat els anys 2018 i 2020, els de menor incidència durant la darrera dècada, mentre que els anys més letals a nivell d'incendis van ser el 2012 -amb gairebé 18.000 hectàrees calcinades, 15.000 de les quals de superfície forestal- i el 2019 -amb unes 7.000 hectàrees, 5.077 de superfície forestal-.

Una de les problemàtiques creixents que han d'afrontar els Bombers és la simultaneïtat d'incendis forestals, ja que això disminueix el volum dels equips d'extinció i, per tant, la contundència de l'atac per apagar-los. Per tot plegat, Elena ha fet una crida a la "corresponsabilitat ciutadana" i a extremar les precaucions, després de recordar que "darrere de 9 de cada 10" focs hi ha l'activitat humana.



Ara mateix, el perill d'incendi és alt o molt alt a Ponent i a zones centrals de Catalunya, mentre que amb l'excepció del Pirineu pràcticament la resta del territori ja presenta un risc moderat.

Crítiques d'Ecologistes en Acció

Al seu torn, Ecologistes en Acció ha emès un comunicat crític amb l'actuació de les administracions públiques, que no s'ajusta a la situació d'emergència climàtica, segons el criteri de l'entitat. En el text, l'entitat subratlla que "totes les condicions apunten moltes complicacions amb relació als grans incendis forestals", ja que "quan encara ens trobem a la primavera, tots els indicadors climàtics apunten a una acceleració de l’emergència que ja patim, amb unes precipitacions al voltant d’un 30 % de la mitjana climàtica, i unes temperatures fins a 3, 4 o 5 graus superiors a la sèrie històrica, ja des del mes de maig passat".



"L’acumulació de calor i la manca de precipitacions han portat a que ja a principis de juny s’hagi iniciat el descens de l’aigua corrent pels rius i les reserves als embassaments, amb un Pirineu on ja s’ha fos pràcticament tota la neu i unes perspectives molt magres en quant a pluja per als propers 3 mesos", afegeix el text.

L'ONG alerta d'una situació "potencialment catastròfica" si comença "una onada d’incendis forestals de sisena generació [d'una enorme virulència i amb capacitat per destruir ecosistemes sencers], pràcticament impossibles d’aturar amb mitjans d’extinció convencionals". Per això, Ecologistes exigeix als governs "mesures realment dràstiques per revertir la situació".



"Reconèixer l’emergència climàtica però mantenir les mateixes polítiques que porten a la catàstrofe és d’un cinisme sense límits", adverteix l'entitat, que denuncia que el Govern català continuï amb l'aposta pels macroesdeveniments, com els Jocs d'Hivern o la Copa Amèrica de Vela; el creixement d'infraestructures, com els ports de Barcelona i Tarragona o l'aeroport del Prat; i per "l’urbanisme depredador del territori" (Hard Rock cafe, etc.).

Segons Ecologistes, aquestes exemples són la mostra que "les polítiques públiques que van en sentit oposat a la coherència amb les polítiques que necessitem per mitigar el canvi climàtic". També posa el focus en la "responsabilitat dels ajuntaments, la majoria dels quals segueixen apostant per un urbanisme expansiu, en el qual se segueixen sacrificant milers d’hectàrees de terrenys naturals i agraris per fer créixer les ciutats".