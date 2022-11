La Mesa del Parlament rebutja suspendre Jové i Salvadó com a diputats pel cas de l'1-O

La Mesa del Parlament ha rebutjat suspendre el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, i el diputat Lluís Salvadó com a diputats després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi decidit obrir judici oral per l'organització del referèndum de l'1-O.

El reglament estableix la suspensió dels diputats quan s'obre judici per corrupció

Vox va registrar un escrit a la Mesa per demanar que se'ls apliqués l'article 25.4 del reglament, que estipula la suspensió dels diputats a qui s'obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció. Segons fonts de la Mesa, els membres d'ERC, Junts i la CUP presents a l'òrgan s'han oposat a suspendre'ls, mentre que el PSC s'hi ha abstingut. Jové i Salvadó estan processats per desobediència, prevaricació, malversació de fons públics i revelació de secrets.



Després dels escrits tant de Vox com de Cs demanant la suspensió dels dos diputats d'ERC, la Mesa ha acabat acordant que no hi ha supòsit de fet habilitant per aplicar-los l'article. Tot i això, fonts de la Mesa asseguren que durant el debat els socialistes han demanat un breu recés abans de fer públiques les votacions, i després s'han abstingut.

L'article 25.4 estableix que en els casos en què l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, un cop s'hagi obert judici oral la Mesa ha d'acordar la suspensió de drets i deures parlamentaris "de manera immediata". De fet, aquest mateix article va ser el que va provocar la suspensió de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, pel seu cas quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.



Fonts de Junts asseguren que han assenyalat aquest fet durant el debat a la Mesa. Junts ha votat en contra de suspendre els diputats, com ja va fer amb Borràs, perquè argumenten que l'article vulnera drets fonamentals. De totes maneres han demanat explicacions a ERC i la CUP, que amb Borràs van posicionar-se a favor de la seva suspensió i ara s'hi han oposat, i han assegurat que es tracta d'una "persecució política" a la presidenta suspesa.