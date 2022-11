El Suprem ordena repetir el judici contra la Mesa del Parlament per falta d'imparcialitat

El Tribunal Suprem ordena al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) repetir el judici contra la Mesa del Parlament del 2017 per falta d'imparcialitat de dos dels magistrats. En concret, assenyala el president Jesús María Barrientos i el ponent de la sentència Carlos Ramos.

Així, l'alt tribunal anul·la la sentència perquè considera vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats. Defensa que els dos magistrats havien exterioritzat prèviament en resolucions prèvies una presa de posició explícita sobre qüestions que van constituir objecte essencial del judici.

Recordem que l'alt tribunal català havia condemnat Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Ho va fer per desobediència en haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va concloure amb el referèndum de l'1-O.

En la seva ordre, el Suprem aprofita per remarcar "l'acreditada trajectòria professional dels magistrats que van ser recusats". Creu que la seva presa de posició inicial podria haver-se modificat davant de l'existència de nous arguments o circumstàncies, però afegeix que "aquesta no és la qüestió".

L'alt tribunal argumenta que el dret a ser jutjat per un tribunal imparcial no es resol amb un tribunal competent i capacitat disposat a canviar les seves posicions inicials ja exterioritzades. El dret fonamental, continua, exigeix que els integrants del tribunal "compareguin a l'acte del plenari aliens a qualsevol presa prèvia de posició sobre les qüestions essencials que allà han de ventilar-se, sense cap qualsevol tipus de prejudici valoratiu". "La partida ha de començar amb el marcador a zero", afegeixen els jutges.

El recurs de Simó

En el seu recurs, Simó remarcava que Barrientos i Ramos van formar part de la sala que va admetre a tràmit les tres querelles que van donar lloc a la causa, i també de la que va desestimar els recursos de súplica interposats contra aquelles decisions. En les resolucions, i particularment en una del 2017, els dos magistrats haurien adoptat de forma explícita, segons la recurrent, una presa de posició clara sobre diverses qüestions de la causa.

Anna Simó confia ara que el nou judici tingui "més garanties" que el que ha anul·lat l'alt tribunal per manca d'imparcialitat de dos magistrats. En una entrevista a TV3, l'expresidenta de la Mesa ha subratllat que, de tot plegat, en treu la lliçó que cal "persistir" i esgotar totes les vies encara que es tingui "més o menys confiança".

L'exmembre de la Mesa del Parlament Anna Simó en una imatge de la seva declaració al TSJC. — TSJC

L'anul·lació del Suprem significa tornar a posar les quatre persones condemnades a un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun "un dia abans del judici". "Confio que el judici pugui tenir més garanties si el tribunal és completament imparcial", ha afirmat Simó, destacant que el nou judici l'haurà de fer un tribunal diferent.



La condemna del TSJC

Els quatre exmembres de la Mesa van ser condemnats a un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun. En la sentència recorreguda, el TSJC va absoldre Mireia Boya.

Les actuacions s'hauran de situar en el moment previ al judici, que haurà de celebrar-se amb una diferent composició personal del tribunal que va dictar la sentència que ara s'anul·la.