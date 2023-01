La nevada s'estén per Catalunya i enfarina llocs poc acostumats

Les previsions s'han complert i la neu ha enfarinat diversos punts de Catalunya poc acostumats a aquests episodis. Els primers flocs han fet acte de presència a primera hora d'aquest dimarts a la zona de Barcelona i els Vallesos, però la nevada s'ha intensificat cap al migdia.

Segons indica el mapa de vigilància meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a mitja tarda, la nevada s'ha estès finalment per bona part del territori. La neu ha seguit afectant diferents punts del territori, localment entorn dels 200-300 metres d'altitud.

Segons les darreres informacions, la precipitació tan de pluja com especialment de neu ha anat avançant a la tarda cap al pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, bona part del territori català haurà vist neu durant aquesta jornada, on també s'han viscut novament baixes temperatures arreu.

Després de les primeres enfarinades a Barcelona i els Vallesos, estat a partir de mig matí i ja arribant al migdia quan la neu s'ha estès a altres punts de la Catalunya Central com ara Vic (Osona, 484 m) o Manresa (Bages, 238 m), sense causar problemes. El mateix ha passat a Igualada (Anoia, 330 m), on les precipitacions també han agafat força i han estat més notòries.

La principal incidència viària a la Catalunya Central ha estat a Osona a la C-25, entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners, on s'ha prohibit el pas a vehicles pesants per la neu i el gel.

També s'ha restringit el pas de camions al tram de Sant Julià de Vilatorta fins a Calldetenes i de Santa Coloma de Farners a Brunyola. Així mateix, des del Servei Català de Trànsit han informat d'un despreniment a aquesta via al seu pas per Sant Bartomeu del Grau (Osona).

A primera hora de la tarda, la nevada ha avançat també tímidament a indrets més habituals del Prepirineu com Berga (Berguedà, 700 m) i comarca, amb intensitat feble. Superat el migdia també ha nevat en llocs menys habituals i cotes baixes com a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, 220 m), on s'ha vist nevar una estona feblement, segons els informadors del SMC.

A la Catalunya Central ha seguit nevant a diversos punts a primera hora de la tarda, com a Cardona (Bages, 506 m) amb intensitat feble. A Igualada, finalment, s'ha acumulat fins a 1 cm de gruix damunt de les superfícies més freda, segons el meteor del Meteocat.

Ja amb la precipitació avançada cap al sud, s'han registrat nevades a indrets com Guissona (Segarra, 500 m) o Querol (Alt Camp, 550). En aquesta darrera localitat tarragonina s'han acumulat fins a 3 centímetres de neu.

Amb la seva arribada a les terres lleidatanes, ha enfarinat també indrets menys habituats com Ponts (Noguera, 365 m), amb una intensitat molt feble, o Artesa de Segre (Noguera, 535 m), tanmateix, amb una tímida nevada.

On l'episodi ha estat especialment ressenyable ha estat a Tàrrega (Urgell, 373 m), on també havia amagat amb neu al matí, i on a la tarda s'ha agafat lleugerament. La intensitat ha estat moderada, lleugerament més notòria que en altres indrets.

Una nevada matinera a Barcelona

L'episodi de neu ha arrancat de bon matí a Catalunya. A Barcelona i l'àrea metropolitana s'ha vist nevar a zones com Collserola o el Tibidabo, mentre que als Vallesos han quedat emblanquinats els parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. De fet, el Parc d'Atraccions Tibidabo ha quedat emblanquinat per la neu que ha caigut aquest migdia.

La nevada s'esperava des d'aquesta matinada i a poc a poc ha anat entrant a Catalunya. A l'àrea de Barcelona, s'han vist alguns flocs de neu en cotes baixes com Granollers (145 metres), Sabadell (190), Santa Maria de Palautordera (208), Sant Esteve de Palautordera (231), Terrassa (277) o Matadepera (423). A la Serralada Prelitoral la nevada no ha agafat per sota dels 500 metres.

Protecció Civil desactiva l'alerta del pla per onada de fred

D'altra banda, Protecció Civil ha desactivat al migdia l'alerta del pla Procicat per onada de fred segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. L'alerta es va activar dissabte passat i ha estat vigent fins aquest dimarts per temperatures mínimes extremes que han afectat pràcticament a tot Catalunya durant les nits i matinades.