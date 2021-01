Ofensiva d'Inspecció de Treball contra un dels pocs diaris digitals editats en valencià

"Si no fora tot tan lamentable, faria riure", explica aparentment tranquil Moisès Vizcaino, un advocat que el 2013 –en ple domini absolut del PP al País Valencià- es llençaria a editar el Diari La Veu, un digital publicat totalment en valencià i amb una línia editorial marcadament valencianista. Potser perquè al llarg d’aquests més de set anys Vizcaino n’ha vist de tots colors, no sembla especialment preocupat per la notificació d’Inspecció de Treball on li reclamen 62.000 euros per quotes de seguretat social impagades per tenir falsos autònoms fent el diari. "Per ara hem presentat les nostres al·legacions i en deu dies ens han de respondre, si ens ho tomben, haurem de recórrer per via administrativa i després la via judicial, però com tot es troba tan fonamentat en la mentida estem segurs que guanyarem", continua l’editor, malgrat que també és conscient que amb aquest tipus de processos "no es pot ser innocent".

Vizcaino: "Ja ens agradaria haver pogut contractar 58 persones. Si no fora tot tan lamentable, faria riure"

A la notificació exigeixen a Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana que abone les quotes a la seguretat social de 58 treballadors, alguns dels quals són socis treballadors de la cooperativa que com a tals estaven donats d’alta d’autònoms –tal com la llei contempla- i altres són col·laboradors més o menys habituals, entre els quals hi ha funcionaris, jubilats, freelances que facturaven també a d’altres mitjans i, fins i tot, un estudiant en pràctiques i una notària que va fer tres escriptures. "Ja ens agradaria haver pogut contractar 58 persones, però és que els comptes de l’empresa estan registrats i és evident que amb el nostre pressupost no podíem tenir tot aquest personal", apunta Vizcaino.

Després d’un any fatídic en què el diari ha estat tancat, han aconseguit sanejar els comptes de la cooperativa i just aquest mes de gener, el Diari La Veu tornava a oferir continguts diaris, en un nou projecte periodístic basat en subscriptors solidaris i molt més independent. Una recuperació que aquesta demanda podria truncar definitivament.

Antonio Rubio (Unió de Periodistes Valencians): "No sembla que es faça res diferent del que fan la resta de mitjans"

La notícia de la demanda contra el Diari La Veu ha trasbalsat els entorns del periodisme valencià. Molts dels col·laboradors en principi "beneficiats" per la mesura de la inspecció de treball han sortit des de les xarxes o articles a denunciar el que consideren un sense sentit: que s’exigisca a un mitjà amb el que col·laboren de forma esporàdica que els contracte. "En aparença no sembla que es faça res diferent del que fan la resta de mitjans", ha explicat a Públic Antoni Rubio, membre de l’executiva de la Unió de Periodistes Valencians. Malgrat que s’ha volgut mostrar prudent "per no tenir totes les dades" i avisar que la Unió no opina sobre la situació de les empreses amb Inspecció de Treball, sí que s’ha mostrat "sorprès" pel que anomena "un procediment poc habitual" i preocupat perquè si l’actitud de la Inspecció de Treball s’estén a la resta de mitjans "pot perillar la feina de molts col·laboradors i freelance".

Una dada casual

Les diligències d’Inspecció de Treball –en les que han participat fins a quatre funcionaris- van iniciar-se el 28 de novembre del 2019. Aquell mateix dia El Confidencial publicava un article vinculant les ajudes a la premsa en valencià del Govern de Ximo Puig al finançament d’empreses involucrades en el procés català, a partir d’un informe de la UDEF. "Jo no puc dir si els dos fets tenen relació, no tinc cap dada que ho confirme, però el cert és que van ser la mateixa data", apunta Vizcaino, qui també explica que "el periodista de El Confidencial m’ha cridat i m’ha demanat disculpes per l’article". De fet, al cap de poques hores la notícia ja havia estat desmentida per diferents parts implicades i, poc després, un jutjat de Barcelona arxivava tota la investigació.