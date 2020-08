Òmnium demana a la fiscalia suïssa que citi a declarar Joan Carles I com a acusat

Òmnium Cultural ha presentat una petició formal davant el fiscal suís Yves Bertossa per tal que citi a declarar com a acusat Joan Carles I davant les autoritats suïsses i obrin "immediatament" una investigació criminal contra ell. En un escrit signat pel vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, Òmnium informa a la fiscalia de Ginebra de tots els tràmits judicials en marxa a l’Estat espanyol sobre el rei emèrit i, a partir de la "fugida" confirmada aquesta mateixa setmana, li demana que el cridi a declarar en qualitat d'acusat per aportar nova informació a la investigació de Bertossa “davant les sospites greus contra ell, confirmades pel procediment obert a Espanya".

"Un pas urgent després que el rei emèrit anunciés públicament el seu desig de sortir del territori espanyol per tal d’exiliar-se a l’estranger", afegeix. En la petició, l’entitat presidida per Jordi Cuixart també reclama que, si es confirma oficialment la "fugida" i la ubicació del rei emèrit, el país helvètic n'informi a la Interpol i al sistema d’informació Schengen perquè sigui posat a disposició de les autoritats suïsses.



Òmnium considera "evident" que l'exmonarca pot aportar "informació útil i rellevant sobre l'origen dels fons dels quals va ser beneficiari econòmic", entre d’altres, a bancs del país helvètic i per això insta el fiscal a prendre-li declaració en qualitat d’acusat. "Tot apunta que el Borbó ha fugit a un país sense tractat d’extradició amb Suïssa, la qual cosa confirmaria que el rei corrupte no té cap intenció de retre comptes davant la justícia", apunta Mauri.

En la petició, l'organització recorda que hi ha un procediment penal obert a Ginebra sota el comandament del mateix Bertossa en relació amb el "presumpte blanqueig de sumes milionàries de les quals el rei emèrit espanyol en va ser beneficiari".



En paral·lel, també la Fiscalia espanyola del Tribunal Suprem té en marxa una investigació sobre Joan Carles I per les comissions de l’AVE a la Meca i, com assenyala l’escrit, Òmnium ha presentat una querella criminal contra l’emèrit davant el mateix Suprem per presumptes delictes que fan referència a la corrupció, com suborn, tràfic d’influència i negociacions prohibides a funcionaris; per frau fiscal i estafa a la hisenda pública; i blanqueig de capitals.