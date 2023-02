Onades de més de 9 metres, neu a cotes baixes i restriccions de trànsit: l'afectació del temporal a Catalunya

El temporal de neu, pluja, vent i onades acumula una afectació important arreu del territori català. Per això, Protecció Civil manté una prealerta del pla Inuncat per acumulació de pluja i en alerta els plans Neucat, Ventcat i Procicat, amb especial preocupació per l'onatge de la costa de Catalunya.

I és que la situació marítima és i serà complicada en les pròximes hores, motiu pel qual Protecció Civil i les autoritats insisteixen a demanar prudència als ciutadans. No és per menys: les onades han superat els 9 metres de pic màxim a la boia del cap de Begur, segons Puertos del Estado.

Aquest temporal de mar de les darreres hores ha descalçat algunes edificacions de la platja de Badalona, a l'extrem nord de la ciutat. Es tracta de les casetes dels banys de la riera Canyadó, el sobreeixidor del col·lector de llevant, el Club Bètulo o la Donzella de la Costa.

A més, la platja de la Barca Maria s'ha quedat sense sorra. Es tracta d'un fet que ha obligat a tancar l'accés al passeig en aquest tram del litoral.

D'altra banda, la primera nit de temporal de Llevant també ha deixat parcialment coberta d'aigua marina i ha convertit en intransitable la barra del Trabucador, al delta de l'Ebre. L'embat marí i els corrents de fons ha obert ja alguns canals, de fins a 0,5 metres de profunditat, comunicant la mar amb la badia dels Alfacs.

Pluja i neu arreu del territori

Per la seva part, la puja i la neu han afectat bona part del territori a partir de la matinada i especialment des de mig matí. La precipitació ha anat guanyant extensió al nord-est de Catalunya, on ha tingut més afectació, i de mica en mica s'ha anat escampant per la resta del país, sobretot al litoral i al prelitoral.

"En la reanàlisi en superfície s'observa la depressió al sud de les Illes Balears que advecta vent de component est a Catalunya, responsable també del fort temporal marítim a tot el litoral català", ha detallat el Servei Meteorològic de Catalunya a primera hora de la tarda.

Les precipitacions màximes s'han registrat a Puig Sesolles -al Montseny-, acumulant fins a 62,4 mm, segons dades actualitzades a les 17:00 hores d'aquesta tarda. També destaquen les precipitacions a Girona (39,4 mm), Dosrius -Maresme- (37 mm), Vilanova del Vallès (35,8 mm) o Cassà de la Selva (34,8 mm). Pel que fa a la precipitació en forma de neu, destacar els 22 cm acumulats a Cantonigròs (l'Esquirol), a Osona, així com els 10 cm de Camprodon (Ripollès) o els 7 cm a Muntanyola i Viladrau, també a Osona.

Cal destacar també que la neu ha arribat a cotes baixes a la comarca d'Osona, a partir de Tona. És el cas de Tona, situat a 600 metres d'altitud, que ha quedat emblanquinat. A la capital Vic, a uns 484 metres, també ha nevat aquest matí i fins primera hora de la tarda, segons els observadors meteorològics del Meteocat.

La neu també ha enfarinat la Garrotxa i ha deixat alguns centímetres en municipis com les Preses o Sant Esteve d'en Bas. També ha emblanquinat la capital Olot, especialment en punts alts com la zona del volcà Montsacopa i el barris de Bonavista i Sant Roc.

Les precipitacions en forma de neu també provoquen diverses incidències a la xarxa viària. La C-17 ha estat tallada per un accident i, a la C-25, l'Eix Transversal, és obligatori l'ús de cadenes des de Sant Julià de Vilatorta fins a Santa Coloma de Farners. En aquest tram, està prohibida la circulació de camions.

La neu acumulada ha obligat a tallar el túnel de Bracons, a la C-37, a partir de quarts dues del migdia i des d'aleshores els Mossos d'Esquadra informen els conductors. Al migdia i a primera hora de la tarda, la neu ja deixat pas a la pluja, que s'ha convertit en la protagonista i ha fet fondre part de la neu evitant que es compliqués la circulació.

Un mosso fent circular els vehicles a la rotonda d'accés al túnel de Bracons. — Gemma Tubert / Xavier Pi / ACN

També han estat tallades dues carreteres menors, la GIV-5201, entre coll de Gomara i Sant Marçal de Montseny i la GIV-5411 entre coll de Revell i turó de la Paradella. En aquesta piulada, es resumeixen les principals afectacions per la neu: