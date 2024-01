Pacte entre els grups municipals per aïllar Vox a l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona acorda un "cordó democràtic" contra Vox. Els grups municipals han pactat deixar l'extrema dreta al marge de trobades amb entitats i grups de treball, així com que ocupi presidències de districte o presideixi comissions. El president del Grup Municipal afectat, Gonzálo de Oro, ha considerat l'acord "delirant i totalitari", a més de "populista".

La proposició de Barcelona en Comú s'ha aprovat a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior del consistori amb els vots favorables del PSC, TriasxBCN, els comuns i ERC. A més de Vox, el PP també hi ha votat en contra. La comissió ja havia acordat que faria aquest pacte al mes de desembre, però no s'ha materialitzat fins ara. Les mesures volen "eliminar els discursos d'odi, el racisme i les discriminacions".

El text acorda tanmateix no subscriure cap iniciativa d'impuls i control conjunta amb l'extrema dreta i evitar que prosperin les seves iniciatives. "Nosaltres no convocarem l'extrema dreta, per nosaltres no són un grup més municipal i no normalitzarem la seva presència", ha dit la regidora dels comuns Jess González.

La representant ha assenyalat que això implica la coordinació dels grups i l'aplicació més estricta del codi ètic de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb els discursos d'odi, per exemple. "Acords com aquest i el compromís de treballar conjuntament amb els moviments socials i les organitzacions en aquesta línia són alguns dels que s'han aprovat", ha dit González.

El text també preveu que es continuï reforçant l'Oficina per la No Discriminació i mantenir un espai de treball conjunt durant el mandat entre els grups municipals signants. L'objectiu d'aquesta darrera mesura és coordinar l'acció municipal i les respostes envers accions concretes de les formacions d'extrema dreta.