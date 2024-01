Trias descarta repartir-se l'alcaldia amb Collboni, però insisteix en tancar un acord de govern amb el PSC a Barcelona 

El cap de l'oposició i líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha descartat repartir-se l'alcaldia amb Jaume Collboni, però ha insistit en tancar ja un acord de govern entre Junts i el PSC a Barcelona. El convergent ha admès en una entrevista a El Periòdico que "no hi ha moció de censura possible". "Quan un senyor s'asseu a una butaca, o tens la suma per fer-lo fora o no el fas fora".

Tot i que Trias ha afirmat que s'han reprès les converses després de les vacances de Nadal, ha lamentat que s'estigui "perdent el temps". Ha indicat que "l'alcalde no té presa per tancar un acord, però Barcelona sí" i l'apressa a decidir amb qui vol governar. Trias ha negat que s'estiguin negociant carteres i ha remarcat que la prioritat és definir el model de ciutat.

Trias ha revelat que Collboni li ha traslladat que té un "problema" perquè és alcalde gràcies al vot de Colau i els comuns. En aquest sentit, però, el convergent ha recordat en l'entrevista que el socialista també té un deure amb el PP, que "li va dir que li donava suport amb la condició de no pactar amb Colau", ha indicat.

Contra els eixos verds i la reserva del 30% d'habitatge públic

L'exalcalde de Barcelona també s'ha referit a altres aspectes de la ciutat com l'ampliació del tramvia, un dels temes que va generar més controvèrsia durant la campanya del 28-M. "Arribarà a Verdaguer i d'aquí no passarà si jo intervinc en alguna cosa en el govern de la ciutat", ha assegurat. Ha dit que ampliar-lo és llençar els diners i ha enumerat d'altres avenços alternatius com els busos sense conductor. Respecte la possibilitat que Collboni sí vulgui tirar endavant aquest projecte, ha considerat que pel socialista "no és una prioritat".

Trias ha aprofitat per carregar contra els eixos verds impulsats a Barcelona en els darrers anys i ha lamentat que l'actual batlle hagi modificat el seu posicionament sobre la reforma de Sant Antoni -que va començar dilluns- durant la campanya. "Va dir que no faria el mateix que Colau, però després és alcalde i sí ho fa", ha criticat.

El parc públic d'habitatge només suposa un 1,8% del total de pisos a la ciutat

Per últim, ha parlat de la reserva del 30% de les grans rehabilitacions d'edificis a habitatges protegits. Ha dit que ell és partidari d'eliminar aquesta mesura i ha apostat per analitzar com flexibilitzar-la en el cas de les promocions de nova construcció. L'exalcalde és partidari d'arribar a acords amb promotors i constructors i ha opinat que és un "disbarat" no voler-hi negociar.

Actualment, el 14% dels habitatges de Barcelona està en mans de 2.600 propietaris i el parc públic d'habitatge només suposa un 1,8% del total de pisos a la ciutat, segons l'informe Estructura i concentració de la propietat d'habitatges de la ciutat de Barcelona, publicat recentment per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB).



Rebutja sancionar empreses que no tornin a Catalunya

El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, també ha rebutjat la possibilitat de sancionar empreses que van traslladar la seva seu de Catalunya pel Procés si no tornen, tal com va plantejar dimarts el diputat de Junts Josep Rius: "No estic d'acord amb sancionar empreses, tampoc premiar-les", ha explicat.

Trias aposta perquè "s'entengui en quines condicions se'n van anar" aquestes companyies i ha assegurat que algunes van estar amenaçades per fer-ho.