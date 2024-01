Arrenquen tres grans obres a Barcelona: la prolongació de l'L8 de FGC, el tram de l'L9 del metro i la nova ronda de Sant Antoni

Barcelona comença l'any amb l'inici de tres grans obres que condicionaran la circulació de trànsit a la ciutat i comportaran canvis en el transport públic. Es tracta de la prolongació de l'L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat, que unirà la Plaça Espanya amb Gràcia i permetrà la connexió de les línies de Baix Llobregat-Anoia amb la del Vallès; la futura estació de Mandri de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona; i la pacificació de la ronda de Sant Antoni.

L'obra de més envergadura és la del perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que suposaran la construcció d'un túnel de quatre quilòmetres que unirà les línies del Vallès i el Llobregat-Anoia entre Plaça Espanya i Gràcia, amb parada a les noves estacions d'Hospital Clínic i Francesc Macià, en un trajecte que durarà 7 minuts. El nou traçat passarà per sota d'infraestructures ja existents, com els túnels de l'L1 i l'L3 a Plaça Espanya o un tram de l'L5.

El termini d'execució de les obres és d'aproximadament de cinc anys, fins al 2029. La tuneladora, però, foradarà durant dos anys i mig. Es preveu que comenci a perforar a finals del 2025 a la Gran Via, entre els carrers Llançà i Vilamarí, a una profunditat d'entre 40 i 52 metres. La inversió total prevista és de 412 milions.

La futura línia millorarà la connectivitat de Barcelona i, segons els càlculs del Departament de Territori, beneficiarà 70.000 usuaris en un dia feiner i fins a 19 milions a l'any. Es tracta d'un 38% de la demanda anual que preveu tenir FGC quan la línia estigui en marxa.



La futura estació de Mandri

Asquest dilluns també s'han iniciat les obres del tram central de l'L9 del Metro de Barcelona, que implica el tall del carrer Mandri, entre el passeig de la Bonanova i el carrer Bigai, per excavar el pou de la futura estació de Mandri de les línies L9 i L10. Es preveu que les obres durin fins al setembre del 2025.

Durant aquests 21 mesos, tant l'accés com la sortida del carrer de Mandri per la cruïlla amb el carrer de Bigai estaran habilitats únicament per al veïnat que hagi d'accedir als aparcaments, així com a vehicles d'emergència i serveis. Les obres de l'L9 també afecten quatre línies de bus -V13, N8, V11 i 70-, que desviaran el seu recorregut habitual.



La transformació de la ronda de Sant Antoni

En la línia de les pacificacions d'aquests últims anys a Barcelona, l'Ajuntament també ha començat aquest dilluns les obres de transformació de la ronda de Sant Antoni, entre els carrers del Comte d'Urgell i Floridablanca, i al carrer de Tamarit, per connectar així amb la superilla de Sant Antoni. La remodelació comptarà amb una inversió d'uns 11,6 milions i les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat i adjudicat durant un període d'un any i quatre mesos.

Aquesta plataforma -entre Villaroel i Floridablanca- es configura com una nova plaça pacificada i lliure de vehicles amb parterres, verd i zones de joc. A més, s'unirà amb la plaça del Pes de la Palla, que es reformarà per millorar l'espai públic i incloure-hi una nova àrea de joc infantil. Quant al transport públic, es preveu un carril bus de baixada des de Villarroel fins a Comte d'Urgell, que resol i elimina el pas del bus en contra direcció que hi ha avui dia pel carrer del Comte d'Urgell.

En paral·lel, en aquest mateix tram es disposarà d'una vorera de més de 17 metres d'amplada al costat Raval amb unes pèrgoles de fusta per generar noves zones d'estada i ombra i que són compatibles amb el metro que discorre pel subsòl. Pel que fa a la mobilitat amb bicicleta, s'hi podrà anar per tot l'àmbit mantenint la prioritat de pas del vianant.