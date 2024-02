La pagesia manté la mobilització amb marxes lentes aquest diumenge al Berguedà i l'Urgell

La mobilització de la pagesia catalana no s'atura. Després d'un intensa setmana, amb la històrica arribada a Barcelona d'uns 2.000 tractors i la posterior rebuda de representants del sector per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els grups parlamentaris, les accions continuen. Aquest diumenge, per exemple, s'han portat a terme marxes lentes al Berguedà i a l'Urgell i al dimarts hi ha convocades accions a Mercabarna i al Port de Tarragona.

En el cas del Berguedà, agricultors i ramaders han iniciat una marxa lenta a la C-16 a Berga, que ha dificultat la circulació per aquesta via. La mobilització de tractors ha començat a avançar a dos quarts de sis de la tarda davant del Càmping Berga Resort, per posteriorment anar fins a Guardiola de Berguedà i retornar a la capital comarcal.

Després d'una setmana en què s'ha reunit amb la plana major de les administracions i de la classe política, el sector ara demana avenços. "Hem parlat amb tothom, tots ens han fet bones cares i bones paraules però el que volem són canvis i com més aviat millor", ha dit Eduard Lledó, portaveu de la pagesia al Berguedà, en declaracions als mitjans abans de començar la protesta.

A l'Urgell, la marxa lenta de tractors s'ha fet a la C-53 entre els municipis d'Anglesola i Tornabous. La tractorada ha començat de manera puntual a les cinc de la tarda i el sector ha allargat la marxa lenta fins a dos quarts de vuit del vespre fent un recorregut circular entre els dos municipis. El sector també ha convocat aquest diumenge tractorades espontànies a altres punts de la demarcació de Lleida com a la C-14 entre Preixens (Noguera) i Agramunt (Urgell). Al Pirineu, els vehicles han circulat amb dificultat a la carretera entre Talarn i Salàs de Pallars, al Pallars Jussà.

Què demana la pagesia?

El sector agrari reclama suport pels costos desmesurats i els efectes de la sequera i que s'aturin els abusos de la cadena alimentària i es garanteixin preus justos i no per sota de cost. Aquesta demanda també va lligada amb la petició d'acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la UE. A més, també exigeix una reducció de la burocràcia a la qual ha de fer front.