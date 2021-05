El despropòsit és tan gran que sembla impossible que la bola es puga fer més gran. Però al mateix temps, és tan inversemblant que haja arribat tan lluny que ningú s’atreveix a fer prediccions del que puga passar. I és que, és possible que inhabiliten dues professionals per haver fet un error en la traducció d’una circular a les famílies del centre educatiu i deixar unes línies en valencià? Doncs per ara hi ha un jutge que ha acceptat la denúncia a tràmit i ha citat a declarar com a investigades tant la directora del centre com una tutora, així com també la inspectora educativa de centre. L’acusació particular –representada per l’associació d’extrema dreta Hablamos Español- demana 15 anys d’inhabilitació per a les dues educadores, mentre que la Fiscalia demana el sobreseïment de la causa.



La situació és rocambolesca i al CEIP Mediterrani d’Alacant ha generat autèntica indignació. "El divendres passat, quan va saber-se la notícia, un grup de pares va organitzar-se per recollir signatures a la porta de l’escola i en un sol matí n’havien aconseguit més de 200", explica a Público Carmen Corbalán, presidenta de l’AMPA del centre, qui no dubta a definir la situació com "absurda" i "inconcebible". Corbalán també destaca el gran suport rebut arreu del País Valencià, amb gairebé 350 missatges de suport d’altres AMPA, de sindicats d’ensenyants i L’Associació de Directors de Centres d’Educació Infantil i Primària.



També la conselleria d’Educació s’ha posicionat sobre el cas i ha explicat que "les mestres del CEIP Mediterráneo d'Alacant compten des del primer moment amb l'assessorament i acompanyament del cas de l'advocacia de la Generalitat" i també que "sempre es defensarà la professionalitat del professorat davant denúncies i pressions que res tenen a veure amb l'exemplar tasca pedagògica que realitzen a l'entorn de les seues comunitats educatives". El conseller, Vicent Marzà, des del seu perfil de Twitter ha exigit la fi "de les persecucions i denúncies que fomenten l'odi".

Conflicte per una excursió

Els fets es remunten al febrer de l’any passat, quan Joaquín Oliva Fano, pare d’una xiqueta de vuit anys, va denunciar que la circular explicativa d’una excursió escolar "només estava en valencià" i que "com que no l’entenia no podia autoritzar a la seua filla a anar-hi". Aquest discurs va ser reproduït sense contrastar per diferents mitjans, com la televisió local 12TV –propietat d’un exregidor del PP- i diferents digitals ultres.



Des de l’escola neguen que això siga cert. "Totes les comunicacions de l’escola són sempre en les dues llengües –explica Corbalán- i la majoria de famílies i mestres, inclosa la directora són castellanoparlants, ací mai hi ha hagut cap problema amb la llengua". Nombroses famílies del centre corroboren aquesta versió, tant en diferents mitjans com en xarxes socials. "El problema –continua la presidenta de l’AMPA- és que hi havia unes línies de la circular de l’excursió que per un error no van quedar traduïdes al castellà. El pare aquest llavors va posar-se com un boig, va protestar a direcció que li van demanar disculpes i van oferir-se a traduir-li el que no entenguera, però no va acceptar res. A l’AMPA va vindre a demanar el pla lingüístic del centre i li’l vam donar. Mai hem tingut res a amagar. La següent notícia que hem tingut és que el jutge havia citat a declarar les mestres. Esperem que tot s’arxive".

Ismael Vicedo, de l’Associació Cívica per la Normalització del Valencià a l’Alacantí, creu que "s’ha notat l’entrada de Vox a l’Ajuntament. Ara l’extrema dreta troben més valenta i tracta de generar tensió social. No soles amb el tema de llengua, sinó en general amb els discursos d’odi". Per a Vicedo, aquest cas en particular es tractaria "d’una denúncia per a muntar una campanya mediàtica i treure rèdit polític", que un procés judicial amb opcions d’arribar a algun lloc.



No és la primera volta que partits i mitjans propers a l’extrema dreta tracten de difondre notícies falses relacionades amb l’educació per tal de crear tensió social. A l’abril, l’escola Voramar, del mateix barri d’Alacant que el Mediterrani, va ser acusada de "seure els xiquets en una enorme bandera republicana durant el Dia del Llibre". En realitat, les teles on seien els alumnes –utilitzades per separar els grups bombolla- eren morada, groga i taronja, però es va saturar la imatge de la fotografia perquè semblara roja i digitals d’extrema dreta van publicar una notícia falsa que després repetirien diferents mitjans conservadors.

Silenci de Vox i Hablemos Español

Aquesta volta, però, hi ha una diferència. Ni Vox Alacant ni Hablemos Español –impulsora de la denúncia penal contra les mestres- fan cap menció als fets en les seues xarxes socials. Aquesta associació es troba en plena campanya contra la normalització del valencià en els centres educatius –dissabte passat van convocar diferents marxes de cotxes amb aquest motiu-, no sembla que tinga massa pressa en apuntar-se la suposada victòria. Tampoc Vox denuncia la presumpta opressió patida pel seu vicecoordinador local. Potser intenten recollir cable davant l’evidència que la mentida se’ls està anant de les mans.