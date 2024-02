Picabaralla entre eurodiputats per l'informe contra el model d'immersió de l'escola catalana 

El debat al comitè de Peticions del Parlament Europeu, presidit per la diputada del PP Dolors Montserrat, sobre l'informe del model d'immersió lingüística a l'escola catalana ha resultat en una picabaralla entre els grups progressistes i els conservadors. Aquests primers acusen els últims de la manca "d'imparcialitat" en el document, sorgit d'una missió encapçalada per representants de formacions de dreta i extrema dreta que va tenir lloc el desembre passat. Els socialistes i verds no van participar-hi en senyal de boicot.

L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha denunciat "l'espectacle mediàtic" i que el PP faci servir el comitè per a la seva "campanya política", mentre l'eurodiputat de Junts Toni Comín ha demanat a Dolors Montserrat que "almenys intenti aparentar imparcialitat". La diputada del PP ha dit que no entén "el soroll" al voltant del debat sobre l'informe i ha defensat que aquesta missió s'ha tractat igual que les altres.

Montserrat responia així a la petició dels grups progressistes d'ajornar el debat per haver rebut l'informe amb menys de 24 hores d'antelació. També han argumentat que el document només se'ls ha fet arribar en anglès i no traduït a la resta de llengües. Davant les peticions dels progressistes, que han argumentat que no s'estaven protegint els seus "drets lingüístics", l'eurodiputada del PP ha subratllat que el procediment s'ha fet segons marca el reglament i ha justificat que no s'hagi traduït perquè hi ha altres documents prioritaris en la traducció per part dels serveis de la cambra.

El contingut de l'informe

L'informe reclama un tractament "equivalent" del català i el castellà a l'escola "com a llengues vehiculars" i proposa un model bilingüe. El text lamenta, així mateix, que no s'apliqui la sentència del 25% de castellà dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per això, expressa "preocupació pel fet que els ciutadans, per la manca d'acció per implementar la sentència, hagin de buscar remeis judicials individualment".

De fet, el text parla "d'intimidació" i "discurs d'odi" contra les famílies que han exigit el 25% de castellà als tribunals. Expressa "preocupació" pel que considera "l'exclusió social o, en alguns casos, intimidació i bullying contra nens i pares" que han defensat l'ampliació d'hores de castellà.

El document també es dirigeix a la Generalitat, a qui li exigeix que "millori la comunicació i la confiança" amb les famílies que han portat el model d'immersió lingüística als tribunals. En concret, li demana que obri un "diàleg constructiu" amb les famílies afectades.



Una missió instrumentalitzada des de l'inici

En un comunicat, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) lamenta la parcialitat de l'informe europeu sobre la immersió lingüística. L'entitat reitera que la missió de L'Eurocambra que va visitar dues escoles al Baix Llobregat per elaborar el text "ja el portava escrit". La seva portaveu, Belén Tascón, critica que "les persones implicades" en l'elaboració del text "pertanyen a uns sectors molt determinats i són comptadíssimes".



Somescola ja va denunciar la "instrumentalització" de la missió europea. L'entitat va criticar la "falta de parcialitat" dels eurodiputats que en van formar part, ja que únicament representen formacions de dreta i d'extrema dreta, amb l'excepció de la republicana Diana Riba, que va fiscalitzar la feina de la delegació.