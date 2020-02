La diputada Jéssica Albiach es perfila ara mateix com la gran favorita per encapçalar la candidatura dels comuns a les eleccions catalanes, que se celebraran els propers mesos. L’actual presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem ha anunciat aquest dimarts que concorrerà al procés de primàries de la formació, que arrencarà aquest dissabte a la reunió del Consell Nacional del partit i culminarà el 29 de febrer, quan s’anunciarà el vencedor. Fonts consultades per Públic confirmen que ara mateix no se sap si hi haurà alguna altra candidata. En qualsevol cas, sembla difícil que ningú pugui fer ombra a Albiach, que ja ha rebut el suport de l’alcaldessa de Barcelona i líder de l’espai, Ada Colau.



En una entrevista Europa Press, Albiach ha anunciat que farà un "pas al front" per concórrer al procés de primàries. Segons ha dit, ha pres la decisió després d'escoltar actors del territori i de l'organització, i que ho ha fet amb l'objectiu de "seguir consolidant el projecte i continuar la feina" que estan duent a terme. Albiach ha recordat que, en paral·lel, realitzaran un procés per confeccionar la llista, que creu que ha d'incloure "una clara aposta continuista", perquè l'equip ha funcionat en aquesta legislatura, que a més ha estat més curta del que és habitual: durarà uns dos anys i mig en comptes de quatre, ha ressaltat.

Albiach ha sostingut que Catalunya té dos reptes que considera clau: "Liderar el canvi que s'està donant a l'Estat" amb el nou Govern espanyol, i convertir-se en referent a nivell estatal i europeu de la lluita contra l'emergència climàtica. Diputada al Parlament des de les eleccions del 27 de setembre de 2015 -primer sota les sigles de Catalunya Sí que es Pot, posteriorment amb la marca de Catalunya en Comú Podem, grup que presideix des del setembre de 2018, arran de la dimissió de Xavier Domènech-, Albiach també lidera Catalunya en Comú juntament amb Colau i Candela López, exalcaldessa de Castelldefels.



L’alcaldessa de Barcelona, que també ha fet un tuit de suport a la diputada, ha manifestat en declaracions a Ràdio 4, que dona suport "i les gràcies" a Colau, perquè ha fet una "molt bona feina" com a líder del grup parlamentari "en un moment molt tens de la política catalana". Més enllà de la persona que lideri la candidatura, una altra de les novetats dels comicis serà el canvi de nom de la llista, que passarà a dir-se En Comú Podem, com al Congrés.