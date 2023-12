El pont de la Puríssima compleix les expectatives del sector turístic a Catalunya

Satisfacció generalitzada i expectatives complertes en aquest pont de la Puríssima a gran part del sector turístic de Catalunya. Gràcies a les nevades dels últimes dies i el temps hivernal, el Pirineu i la Catalunya Central han estat les zones més beneficiades amb ocupacions generalitzades del 80%-90% a hotels, càmpings i cases de turisme rural. De fet, el Parc Astronòmic del Montsec ha batut el seu rècord d'assistència per aquestes dates en els seus 15 anys de vida.

A la costa, el pont de la Puríssima coincideix amb la temporada baixa –només un cada cinc establiments continua obert- i les xifres han estat més minses. Tot i així, el sector turístic parla d'un 70%-80% d'ocupació a la demarcació de Tarragona i d'un 60% al Delta de l'Ebre.

A la muntanya

El Pirineu de Lleida ha posat el punt final aquest diumenge al pont de la Puríssima amb una ocupació del 85% en hotels i càmpings i un 90% al turisme rural. Així mateix, la segona residència també ha estat "molt ocupada", segons el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, qui ha afegit que el sector del comerç i la restauració també estan "satisfets".

Al Pirineu de Lleida, les estacions d'esquí han venut 62.000 forfets

Les estacions d'esquí han venut uns 62.000 forfets, la major part a l'estació de Baqueira Beret. Així mateix, també hi ha hagut afluència a altres zones turístiques de la demarcació com al Parc Astronòmic del Montsec d'Àger (Noguera), que ha batut el seu rècord d'assistència en un pont de la Puríssima en els seus 15 anys de vida.

El turisme rural de la Catalunya Central ha superat les expectatives i ha fregat el 90% d'ocupació pel pont de la Puríssima. "La nostra previsió era d'un 85%, però ha pujat gràcies a les bones xifres de divendres, dissabte i diumenge", ha explicat el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, a l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

"La gran majoria de gent ha provingut de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona", ha precisat Baños, que ha fet una valoració "molt positiva" d'aquest pont de la Puríssima després d'un estiu amb xifres més discretes. "Ja tornem a estar en xifres habituals per a l'època. L'ocupació s'ha recuperat clarament aquesta tardor", ha confirmat.

A Girona ha funcionat sobretot el turisme d'interior i del Pirineu

A les comarques gironines, el pont de la Puríssima ha permès emplenar sobretot els destins del Pirineu i omplir també les localitats d'interior. En canvi, com és habitual, les poblacions de costa han estat menys populars entre les eleccions dels visitants.



Un dels grans atractius d'aquests dies han estat les estacions d'esquí: tant des de Vallter 2.000 (Ripollès) com des de La Molina (Ripollès/Cerdanya) s'han mostrat satisfetes amb l'ocupació i la venda de forfets durant aquests dies de pont. Tot i que encara és d'hora per tancar els comptes, des de les dues estacions asseguren que han rebut "un volum de visitants similar al de l'any passat".

A la costa

El sector turístic de les comarques tarragonines i ebrenques tanca el pont de la Puríssima complint l'expectativa d'entre el 70 i el 80% d'ocupació. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme (FEHT) quantifica la pernoctació mitjana d'entre dues i tres nits, de manera que els visitants han optat per "fragmentar" aquest pont.

L'episodi de vent d'aquest divendres ha frenat l'afluència de gent a les Terres de l'Ebre, segons la membre de l'associació d'allotjaments d'ecoturisme Maria José Vergés. Tot i això, s'ha assolit un 60% d'ocupació al Delta, una xifra més alta que a les cases rurals ebrenques, que han arribat al 40%. El sector es mostra optimista per Nadal i Cap d'Any, malgrat que s'espera menys afluència els cap de setmana previs.

L'associació de comerciants Barcelona Oberta creu que el pont ha anat "molt bé", celebra l'afluència de gent aquests dies i nega que hi hagi hagut "problemes" de mobilitat. Així ho ha assegurat en declaracions a l'ACN el portaveu de l'associació Joaquim de Toca, que ha afirmat que la combinació dels llums de Nadal i activitats com les de música i llum que es fan a la Casa Batlló fan que el centre sigui "molt atractiu". A nivell de vendes, augura que el global del Nadal serà similar a l'any passat amb un creixement d'entre l'1 i el 3% com a màxim.