Sis trens turístics per redescobrir paisatges de Catalunya sobre vies

Patrimoni, paisatges i ferrocarrils. El tren ha estat un mitjà de transport imprescindible des de mitjan del segle XIX a Catalunya. Des d'aleshores, la xarxa ferroviària catalana ha evolucionat molt -tot i que no sempre funciona com ens agradaria- i s'ha estès per tots els racons del territori. Malgrat el pas del temps, s'han conservat alguns trens d'aquella època que no només ens fan viatjar al passat, també ens permeten redescobrir paisatges excepcionals a foc lent a través de la finestra de locomotores centenàries.

El Tren dels llacs, el Tren Granota, el Cremallera de Núria... Us proposem 5 trens turístics per redescobrir paisatges de Catalunya sobre vies. La majoria són gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat, que conserva un patrimoni històric que inclou 79 vehicles històrics catalogats i una col·lecció fotogràfica sobre l'evolució del transport ferroviari de Catalunya del segle XIX i XXI.

Tren dels Llacs

Probablement és el més clàssic de tots. Circula entre muntanyes, passant per ponts i túnels i per mitjà d'espectaculars congostos. Aquest singular ferrocarril, conegut com el Tren dels Llacs, porta els seus viatgers enmig de la naturalesa sense baixar del vagó. Un recorregut històric i panoràmic de la Plana fins al Prepirineu de Lleida. Les locomotores daten de l'any 1968. Ofereix dues opcions: el Tren Històric o el Tren Panoràmic, que té unes finestres de grans dimensions. Passa per diferents rius de la zona: des del riu Segre fins a la Noguera Pallaresa.

El recorregut comença a l'estació de Lleida-Pirineus i acaba a la Pobla de Segur (també fa parada a Balaguer). Són 89 quilòmetres de trajecte.

Tren del Climent

Seguim amb un altre clàssic: el tren del Climent. Se situa en un entorn natural excepcional com és la comarca del Berguedà. Amb més de 100 anys d'història, antigament aquest ferrocarril unia la fàbrica de ciment Asland, a Castellar de n'Hug, amb Guardiola de Berguedà. És una joia ferroviària històrica que es coneix com el "carrilet". El trajecte és de 3,5 quilòmetres i es fa en uns 20 minuts. Passa per Boscos i paisatges excepcionals del Parc Natural del Cadí - Moixeró. Fa parada a La Pobla de Llillet, la Pobla Centre, els Jardins Artigas i el Museu del Climent a Castellar de n'Hug.

Tren del Climent. — Cedida per Ferrocarrils de la Generalitat

Tren Granota

No és tan conegut com els dos anteriors, però també amaga una història excepcional. El Tren Granota se situa a la comarca del Vallès Occidental i és un homenatge a aquelles persones treballadores que amb les seves mans van dissenyar i construir en plena postguerra un nou tipus de vehicle, d'aspecte i tecnologia moderna a l'històric taller de Sarrià.

Tren Granota. — Cedida per Ferrocarrils de la Generalitat

Partint de l'antic Ferrocarril de Sarrià a Barcelona (FSB), posat en servei l'any 1863, es van construir les prolongacions suburbanes, ja com a ferrocarril electrificat de via estàndard. Després de la Guerra Civil, els enginyers del taller de Sarrià varen dissenyar un nou tipus de vehicle modernitzat, la sèrie 400, anomenat pels viatgers Tren Granota pels seus colors i característics fanals de la part frontal. Es va posar per primera vegada en circulació l'any 1944. Surt dos diumenges al mes i es pot agafar des de Rubí, Les Planes o Terrassa

Cremallera de Núria

El Cremallera de Núria és el transport de la Vall de Ribes per excel·lència i l'únic mitjà per accedir a l'estació de muntanya de Vall de Núria. Circula diàriament de manera ininterrompuda durant tot l'any. Inaugurat el 1931, el Tren Cremallera arriba fins a l'estació de Vall de Núria des de fa 91 anys. Amb un recorregut de 12,4 km i un desnivell de 1.000 metres, es caracteritza per ser el Cremallera més alt del sud d'Europa.

Tren cremallera de Núria. — Cedida per Ferrocarrils de la Generalitat

Dins del terme municipal de Queralbs, durant el seu trajecte de 40 minuts para a 4 estacions: Ribes-Enllaç, la primera estació, rep aquest nom perquè el seu objectiu, encara vigent, era connectar la línia Barcelona-Puigcerdà amb el tren cremallera; la segona parada, Ribes-Vila, està situada dins del nucli urbà de Ribes de Freser; l'estació de Queralbs, just després de l'inici del tram de cremallera, és l'últim punt al qual es pot arribar en vehicle per carretera.

Finalment, l'estació de Núria, a 1.964 metres d'altitud, representa el final d'un espectacular recorregut i el principi d'una gran experiència de contacte amb Vall de Núria. El Cremallera permet que la Vall de Núria sigui un espai sense cotxes, la qual cosa garanteix que la porta d'entrada al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser es converteixi en un espai natural sense contaminació on es preserva la fauna i la flora de la vall.

Cremallera de Montserrat

El Cremallera de Montserrat acosta els visitants a un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la comarca del Bages. A només una hora i mitja en transport públic des de Barcelona, es pot descobrir aquest lloc tan icònic de Catalunya. El trajecte comença a l'estació de Monistrol de Montserrat fins al santuari. Amb un recorregut de cinc quilòmetres durant 15 minuts, supera el desnivell de 600 metres.

Cremallera de Montserrat. — Cedida per Ferrocarrils de la Generalitat

Tren Groc

A la Catalunya del Nord podreu provar el Tren Groc. Conegut com el Canari del Pirineu pel seu color groc llampant, enllaça 22 estacions entre les poblacions de la Tor de Querol i Vilafranca de Conflent, en un recorregut de 63 quilòmetres. La seva velocitat pausada us permetrà gaudir de paisatges excepcionals de la vall de la Tet.

Tren Groc. — Turisme Pirineus Orientals

Al llarg del trajecte passareu per ponts i túnels sorprenents com el de Sejourné i Gisclard. Funciona tot l'any.