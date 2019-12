Llibertat "immediata" i nul·litat per al judici de l'1-O. Això és el que ha demanat la defensa de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras al Tribunal Suprem, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi reconegut la seva immunitat com a eurodiputat electe. En un escrit de 15 pàgines, signat per l'advocat Andreu Van den Eynde, se sol·licita que s'alliberi Junqueras perquè pugui acudir al Parlament Europeu a obtenir la seva acta de diputat, una acta que el Suprem li va impedir recollir en ple judici del Procés, quan es trobava en presó provisional.



Després de rebre totes les al·legacions -encara falta conèixer les de l'Advocacia de l'Estat- la sala ha d'adoptar una decisió respecte a la situació personal de Junqueras, que compleix condemna ferma de 13 anys de presó per un delicte de sedició, informa Europa Press.

En el seu escrit, la defensa del líder d'ERC exigeix ​​a la sala presidida per Manuel Marchena que garanteixi el lliure desplaçament de Junqueras al Parlament Europeu sota la prerrogativa d'immunitat establerta en l'article 9.II del Protocol de Privilegis i immunitats de la Unió Europea , "donant lloc al seu immediat alliberament".



També sol·licita que "tenint en compte l'exclusiva facultat del Parlament Europeu per aixecar la immunitat dels seus membres i autoritzar la tramitació de qualsevol procediment penal", es declari en suspens la tramitació de la causa al Tribunal Suprem des del 13 de juny -data en què es va proclamar oficialment Junqueras com candidat electe a l'Eurocambra- i, en conseqüència, decreti la nul·litat de la sentència del Procés.



El lletrat vol a més que, en el cas que totes les parts a les quals es va demanar al·legacions hagin contestat, la Sala no esperi per resoldre al fet que conclogui el termini màxim de presentació dels escrits, que s'esgota el proper 2 de gener. De moment falta l'escrit de l'Advocacia de l'Estat, i fonts de l'alt tribunal ja han assenyalat que previsiblement la sala no contestarà fins després de Reis.

El Suprem no va retirar la consulta al TJUE



En el seu escrit, de 15 pàgines, la defensa de Junqueras recorda que va ser desig del tribunal no retirar la pregunta que va realitzar al TJUE sobre la immunitat del seu client com a pres preventiu quan es va donar a conèixer la sentència el passat 14 d'octubre, el que segons la seva opinió té com a conseqüència que el problema plantejat "no és hipotètic, sinó real, i no ha perdut la seva vigència després de la sentència".



El TJUE, per la seva banda, i malgrat conèixer les advertències realitzades per l'advocat general en relació amb aquesta possible pèrdua de vigència, "descarta amb total claredat que la discussió de l'assumpte prejudicial hagi perdut objecte i, per tant, confirma indubtablement la idea que la configuració de la immunitat té com a conseqüència principal l'afectació de la causa penal principal", afegeix la defensa.



Gran part de les al·legacions de Van Den Eynde es dirigeixen a assenyalar que la resolució del tribunal europeu obliga a admetre l'incident de nul·litat de sentència presentat abans de conèixer-se aquesta resolució com a requisit per poder recórrer davant el Tribunal Constitucional i que encara està pendent de resoldre per la Sala.



La immunitat declarada pel TJUE, insisteix més endavant, implica l'aixecament de la mesura de presó provisional. "Si el tribunal la vol mantenir després de l'adquisició de la condició de membre del Parlament Europeu ha de sol·licitar al Parlament Europeu que suspengui la immunitat", adverteix el lletrat, per subratllar que "sense l'autorització del Parlament Europeu no resulta possible" el manteniment de Junqueras a la presó.



"El senyor Junqueras va adquirir tots els drets i la immunitat de què gaudeixen els parlamentaris europeus i el seu escó no pot continuar vacant -afegeix l'escrit-. Les restriccions adoptades per aquesta excel·lentíssima Sala han de, per tant, cessar".



Al·lega igualment que el TJUE estableix que, com a conseqüència de la immunitat, el Suprem havia d'haver posat en llibertat Junqueras perquè realitzés els tràmits necessaris per assolir la seva condició d'eurodiputat i això obliga a declarar que es van vulnerar els seus drets i analitzar quin efecte té actualment sobre la seva situació de presó.