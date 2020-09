Mas es queda al PDeCAT i rebutja tornar a la primera línia política

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha trencat aquest dilluns en roda de premsa el seu silenci sobre el trencament entre el JxCat i PDeCAT i la remodelació del Govern de Torra. "El motiu del meu silenci durant un llarg temps ha estat no perjudicar en cap cas qualsevol un possible acord dins de l’espai de Junts", ha assegurat durant la roda de premsa al Palau Robert. Durant aquesta compareixença, ha anunciat que es queda al PDeCAT i que rebutja tornar a la primera línia política. "Jo no vull acabar la meva trajectòria política avalant una separació", ha sentenciat respecte a la seva decisió de no marxar a Junts per Catalunya.

Després de mesos de silenci, Mas ha revelat els dos motius principals per pronunciar-se. En primer lloc, perquè assegura que "cada vegada hi ha més gent" que parla en nom seu, i en segon per les dues decisions que han tingut lloc en el seu espai polític. "S'han pres decisions que a mi no em poden deixar indiferent", ha explicat. Aquestes dues decisions són l'abandonament de Carles Puigdemont i d'altres fundadors del PDeCAT d'abandonar aquest projecte polític i anar cap a Junts i la segona ha estat la remodelació de Torra.

"Deixar fora un partit no és una decisió ni neutre ni gratuïta"

Encara que el president Torra assegura que ha destituït estat per "lluitar contra la pandèmia", Mas posa en dubte la destitució de Miquel Buch (Interior), Mariàngela Vilallonga (Cultura) i Àngels Chacón (Empresa), deixant fora el PDeCAT de l'Executiu català. "Deixar fora un partit és una decisió transcendent, no és ni neutre ni gratuïta i porta conseqüències". A més, l'expresident ha apuntat que "ERC té grans responsabilitats sobre la lluita a la pandèmia" i que no entén que, a l'hora de fer canvis al Govern, no "hagi tocat" les conselleries regides per aquesta formació.



Precisament Miquel Buch va assegurar en una entrevista a La Vanguardia que s'hagués "entès millor" amb l'expresident Artur Mas que amb Quim Torra. L'exconseller d'Interior va reconéixer que estar liderat per un president amb experiència política és "més fàcil" però va assegurar que aquest fet "no hauria de suposar una barrera".

Mas rebutja sumar-se a Junts i es queda al PDeCAT

Respecte a la seva decisió de mantenir la seva vinculació amb el PDeCAT i no integrar-se a Junts, Mas ha estat clar: "Després de 30 anys treballant per projectes que sempre buscaven la suma i la integració no puc ara acabar la meva trajectòria política amb un projecte que pot portar a la separació", ha sentenciat. Rememorant la seva experiència a Convergència, Convergència i Unió i Junts pel Sí, Mas ha explicat que "de tensions i picabaralles hi ha hagut sempre a tot arreu", amb "la diferència que aleshores en aquelles es trobaven solucions per garantir la integració i unitat interna".



També ha recordat que el PDeCAT es va formar fa quatre anys i ha insistit que no es tracta "d'un projecte antic", i ha apuntat que 7 de cada 10 militants de Convergència van avalar la formació del PDeCAT, que tenia l'objectiu de ser "un partit sobiranista de centre ampli" que suprimís la dicotomia "desfasada" de l'esquerra i la dreta. Ha assegurat que "no critica" la decisió de marxar, però ha assegurat que li consta que "hi ha persones que marxen a contractor perquè se'ls està fent triar".



"No tornaré a primera fila"

"No vull cap protagonisme"

Amb un to insistent i seriós, Mas ha remarcat diverses vegades que no tornarà a la primera fila política tot i que ja ha finalitzat el seu període de tres anys d'inhabilitació. "Ara que estic lliure per tornar a la primera línia i, fruit de què està passant, la resposta és que no hi tornaré", ha remarcat. "Si em quedo a PDeCAT com a associat no vol dir que hi vulgui tenir cap càrrec. No vull participar en cap llista electoral i no vull cap càrrec de Govern. No vull cap protagonisme", ha assegurat.



En aquest sentit, ha explicat que vol reforçar el seu rol institucional d'expresident de la Generalitat, fet que l'obliga a distanciar-se del combat polític diari. Referint-se a a aquest embat, ha deixat clar que no farà "res que es pugui interpretar com una confrontació amb el president Puigdemont". "No el vaig proposar de president per acabar-me confrontant amb ell", ha apuntat.



Mas ha assegurat que se sent "trist, decebut i empipat" amb el projecte sobiranista

Més enllà de les esquerdes al seu propi partit, Mas ha assegurat que se sent "trist, decebut i empipat" amb el projecte sobiranista. "Però no em vull quedar amb aquests sentiments i vull ajudar en el futur per treballar per la unitat del projecte sobiranista i la unitat interna dins del meu propi espai polític", ha afirmat. "Si no hi ha unitat dins del projecte sobiranista ningú ens prendrà seriosament, ni a Madrid ni a Brusel·les ni enlloc", ha advertit.