Recuperen les restes de quatre soldats republicans executats el 1939 al Berguedà

El 29 de gener de 1939, al pla dels Morts, prop de la Casa Tortra de Montmajor (Berguedà), van ser executats quatre soldats republicans, els quals s'havien rendit i lliurat prèviament a les tropes franquistes. El propietari dels terrenys on van ser abatuts, va enterrar els combatents després d'excavar una fossa individual per a cada cos, la qual va senyalitzar amb un monument on es podia llegir: "Pla dels Morts. 1938" i un 4 dins un cercle.

Des d'aleshores, diverses generacions de la família han vetllat el punt d'inhumació i han evitat així que l'espai es malmetés o que es perdés entre el sotabosc. Ara, el Departament de Justícia ha pogut recuperar els cossos d'aquests quatre combatents republicans gràcies a un intervenció arqueològica a la fossa en el marc del Pla de fosses 2023-2025 de la Direcció General de Memòria Democràtica.

A banda de les despulles, s'han rescatat diversos materials associats, com ara una cullera, un tassó, unes sabates de pneumàtic reaprofitat i una bala. El que es farà a partir d'ara serà analitzar els objectes, documentar i catalogar per poder extreure'n la màxima informació possible.

Materials recuperats. — Departament de Justícia

Tot i que la memòria oral recull que els van fer despullar i, d'un a un, els van fer córrer i els van disparar, l'evidència arqueològica apunta que els soldats estaven vestits i equipats quan els van afusellar. Segons el director de la Direcció General de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses, "aquesta intervenció fa palès el compromís ferm d'intervenir en fosses de tot el territori i també de diferent tipologia".

Per mantenir la memòria dels soldats abatuts, un cop finalitzada la intervenció arqueològica s'ha restituït la coberta original de les fosses i la reconstrucció de la tomba monumental.

Tal com estableix el protocol, també s'estan fent estudis arqueològics antropològics i genètics de les restes òssies, amb l'objectiu final de poder identificar-ne la identitat i retornar-les a les famílies adherides al Programa d'identificació genètica de la Generalitat de Catalunya. "Els estudis antropològics permetran determinar les circumstàncies de la mort d'aquests soldats i si, com afirmen les fonts orals, van ser executats sense judici", remarca Aragoneses.

Primera exhumació d'una fossa comuna al Berguedà

La del pla dels Morts és la primera exhumació d'una fossa comuna de la Guerra Civil i el franquisme que es du a terme al Berguedà. Enguany, la Direcció General ha programat per a enguany tot un conjunt d'intervencions a la comarca, que inclouen Guardiola de Berguedà, Capolat, la Nou de Berguedà i Sant Julià de Cerdanyola.

El Pla de fosses 2020-2022 del Govern va recuperar les restes de 264 individus, en intervencions arqueològiques a 28 fosses, i es van dur a terme 19 treballs de documentació per ampliar la informació disponible i preparar els treballs de camp.

Gràcies als treballs es van rescatar més de 3.000 objectes de materials associats als soldats exhumats, tant de l'exèrcit republicà com de l'insurrecte, i d'algunes víctimes civils.