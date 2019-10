El cinquè dia de protesta a Catalunya contra la sentència del Tribunal Suprem als dirigents independentistes, amb una vaga general i forts aldarulls a la nit a Barcelona i altres ciutats, ha quedat reflectit com era d’esperar en els mitjans de comunicació internacionals. Les peces d’actualitat han donat pas a altres d’acompanyament i d’anàlisi per entendre les claus del conflicte polític.



Als EUA The New York Times considera que les protestes a Catalunya "es radicalitzen" arran dels fets del divendres i destaca les disputes polítiques per controlar la situació, mentre la CNN indica que "el foc i la violència paralitzen Barcelona".



El diari britànic The Guardian dedica a la jornada de protesta una detallada crònica dels esdeveniments de la vaga i els aldarulls. "Catalunya pateix el divendres la cinquena nit consecutiva d’aldarulls després que la violència esclatés al termini d’una manifestació pacífica atesa per més de 500.000 persones en protesta per les dures sentències contra polítics i activistes catalans", escriu el periòdic de Manchester. També The Independent se centra en els aldarulls i les reaccions polítiques, però hi afegeix una galeria amb "moments històrics en els quals els catalans es van revoltar" i que inclou la Guerra dels segadors, la Guerra de successió, la Setmana Tràgica, la Guerra Civil o el referèndum unilateral d’autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017.



"Amb còctels Molotov contra la policia", titula el Frankfurter Allgemeine Zeitung un vídeo amb imatges dels incidents. "Disturbis després de les marxes" és la perspectiva del tageszeitung, el reporter del qual, Reiner Wandler, entrevista a alguns dels assistents a la manifestació de Barcelona abans d’afirmar que no veu en el futur immediat que la situació es calmi. El mitjà, com d’altres, també fa esment de les convocatòries del proper cap de setmana, així com de les possibles accions del Tsunami Democràtic, del qual recull la investigació per suposats delictes de terrorisme que han engegat les autoritats espanyoles.

A França el Libération dona més pes a les manifestacions sense ignorar els aldarulls: "Manifestació independentista massiva i nous enfrontaments a Barcelona". El diari francès també entrevista a diversos testimonis, independentistes i no independentistes. El conservador Le Figaro dedica tres articles al cas català i, en la seva notícia sobre la jornada de vaga, asenyala que "Barcelona s’enfonsa en el caos després d’una manifestació massiva".



"Catalunya: més de mig milió de manifestants, la policia dispara bales de goma i el Barça-Madrid queda cancel·lat". resumeix l’italià La Repubblica. "Protestes a Catalunya: 89 ferits i 31 arrestats, Sánchez promet fermesa", escriu per la seva banda La Stampa.



L’agència de notícies russa RIA Novosti publica un reportatge des del punt de vista dels turistes i com les protestes han afectat les seves vacances i com alguns fins i tot han decidit cancel·lar-les fins que la tranquil·litat torni a Catalunya. El canal de notícies de la televisió pública russa va connectar el divendres per la nit amb imatges dels aldarulls abans de donar pas a un bloc d’anàlisi sobre la situació a Catalunya després de la sentència i una breu entrevista amb l’ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Atès el pànic mediàtic que qualsevol cobertura de Catalunya des de Rússia genera als mitjans occidentals, el moderador es va veure obligat a tancar el bloc amb un comentari. "Aquest canal no té una posició sobre la qüestió catalana", va dir el presentador.

També els mitjans llatinoamericans es fan ressò de les protestes: l’argentí Clarín titula "Ofensiva separatista: huelga general y batalla campal en una Barcelona en llamas" i TeleSur "Nuevos hechos de violencia tras cinco días de protesta en Barcelona". El mitjà xinès Global Times inclou en la seva darrera edició un article de Cristina Font Haro que atribueix els disturbis "a un govern feble", assegura que el moviment independentista és majoritàriament pacífic i qualifica les comparacions amb les protestes de Hong Kong de "superficials".