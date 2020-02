La regulació dels lloguers i la capitalitat cultural, claus de la reunió Sánchez-Colau

L’endemà de la cimera amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Pedro Sánchez ha mantingut una reunió de tres quarts d’hora amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La trobada ha servit perquè l’administració estatal i la municipal tanquin un acord de col·laboració que, entre altres qüestions, implica recuperar el conveni de capitalitat cultural i científica de Barcelona i perquè l’alcaldessa hagi tornat a plantejar la necessitat de regular el preu del lloguer.



En una compareixença sense preguntes dels periodistes, tant l’alcaldessa com Sánchez han valorat en primer terme la cimera de presidents d’ahir. Per a la líder dels comuns, "ahir va ser un dia important", que marca "un punt d’inflexió en el to i el contingut" de les relacions institucionals. Colau també ha ofert Barcelona com la "principal aliada" en aquesta nova etapa de diàleg entre els dos governs. Sánchez, de la seva banda, s’ha compromès a "convertir en fets" l’anomenada "agenda per al retrobament" que va entregar ahir a Torra, formada per sis eixos i 44 propostes, amb la voluntat de respondre a demandes que han fet arribar a Madrid els tres darrers presidents catalans -Torra, Puigdemont i Mas- els darrers anys. "No es quedarà en només un paper, com tants altres", ha assegurat el també líder del PSOE.

L’alcaldessa ja havia avisat que per a ella la prioritat era abordar la demandada regulació de lloguers i després de la reunió ha explicat que li ha demanat a Sánchez que "com abans millor hi hagi un esborrany" d’una normativa que permeti regular el preu del arrendaments i hi ha afegit que "Barcelona hi ha de participar". El president estatal ha comentat que "està disposat actuar en el mercat de l’habitatge", perquè "volem que el lloguer no sigui una barrera per a determinats col·lectius". De fet, ha reblat el "compromís de complir amb allò pactat" amb Unidas Podemos. Específicament, l’acord parla d’"impulsar els mesures normatives necessàries per posar sostre a les pujades abusives dels preus de lloguer en determinades zones de mercat tensionat".



Pel que fa a les altres qüestions, l’acord estableix recuperar el conveni de col·laboració de capitalitat cultural i científica, que implica una aportació anual de l’Estat d’uns 25,8 milions d’euros -la mateixa xifra que hi va abocar el 2010, quan encara estava vigent-. A més a més, el Govern espanyol també donarà suport a la ciutat perquè es converteixi en la seu de la III Conferència Internacional d’Educació Superior de la UNESCO, que es farà el 2021, i es convocarà la comissió de col·laboració interadministrativa, que no se celebra des del 2011.