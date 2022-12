Sánchez: "Ningú no dubta que Catalunya està millor ara que el 2017"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que "ningú no dubta que Catalunya està millor ara que el 2017, excepte els addictes a la confrontació" i ha asseverat que "tots els projectes polítics com l'independentisme que divideixen i fragmenten són cosa del passat". Ho ha fet en un acte de suport als alcaldable del PSC, que s'ha celebrat aquest diumenge al Palau dels Congressos de Barcelona i on han assistit 2.500 persones.

Durant l'acte, Sánchez ha defensat la política del seu executiu amb Catalunya, a qui ha afirmat que han volgut "rescatar" de la crispació i la confrontació per "decisió política". Alhora, ha reconegut que està prenent i ha de prendre decisions "arriscades" en el camí per treure la confrontació política dels jutjats, però ha defensat que "no hi ha un altre camí". La desjudicialització s'ha concretat en la reforma del Codi Penal que està actualment a debat.

Sánchez també ha demanat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que abans de demanar noves eleccions acceptin els resultats de les anteriors i deixin de dir que el seu govern és il·legítim. Finalment, ha reivindicat el projecte econòmic i social del PSOE davant els "desvaris i deliris" de la dreta arran de les crítiques del PP i VOX sobre la reforma del Codi Penal.

Sánchez també ha anunciat que abans que acabi l'any aprovarà "mecanismes" per contenir l'evolució dels preus dels aliments a través d'un nou paquet d'ajudes. El president ha afirmat que cal actuar sobre l'increment dels preus dels aliments després d'estar aconseguint "doblegar la inflació" i que els preus de l'energia estiguin "cada cop més controlats" gràcies a l'anomenada solució ibèrica o les rebaixes de l'IVA.

A l'acte també ha participat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, qui ha carregat contra l'actual Govern de la Generalitat, especialment amb relació a les negociacions sobre els pressupostos: "Treballen poc. Ens hem d'esforçar una mica més. Cal treballar més! Tenim un Govern que planifica poc, que les coses les té poc pensades i improvisa massa".

També ha criticat el bloqueig de la dreta per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "des de fa quatre anys". "A partir d'ara, les lliçons de constitucionalisme i patriotisme les donarem els socialistes. La Constitució es compleix sencera", ha etzibat.

Collboni promet una “nova etapa” per Barcelona

El candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, també ha participat en l'acte. L'alcaldable a les pròximes eleccions municipals a Barcelona, el 28 de maig del 2023, ha promès una "nova etapa" per la capital catalana sote el lema de "La Barcelona del sí". "Jo vull ser i seré l'alcalde de la nova etapa de Barcelona, l'alcalde de les polítiques útils que solucionen problemes i no que en creen", ha dit.

Collboni també ha parlat d'habitatge i oportunitats laborals. En el primer ha assegurat que és "el problema estructural més gran que segueix tenint Barcelona", i s'ha compromès en seguir treballant en aquesta matèria. Quant al segon, el socialista ha dit que pretén ser "l'alcalde de les oportunitats econòmiques per la gent jove, que no s'hagi d'exiliar de la seva ciutat per treballar".