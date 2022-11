Aragonès celebra la supressió de la sedició, un "pas important" per la desjudicialització que caldrà ampliar

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat l'acord amb el Govern espanyol per derogar el delicte de sedició, que ha qualificat de "pas important per posar fi a la repressió" i avançar en la desjudicialització del conflicte amb l'Estat, tot i que ha remarcat que caldrà ampliar. "És una clara mostra que perseverar en els teus objectius dona fruits. Malgrat les dificultats, seguirem utilitzant la força democràtica per posar fi a la repressió i tornar a votar", ha afirmat en una compareixença a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat.

Aragonès treu pit d'un acord que sosté que demostra els "fruits" del diàleg

Aragonès ha destacat que la mesura entra en el compromís assolit el juliol, quan el Govern espanyol es va comprometre a modificar el Codi Penal abans de finals d'any en l'última reunió de la taula de diàleg. Es compleix així una de les mesures estrella defensades pel Govern d'Aragonès, posada en qüestió de manera reiterada pels seus ja exsocis, Junts per Catalunya.



L'últim episodi de tensió va ser aquest dimecres al Parlament, on Junts va qüestionar durament l'estratègia dels republicans a Madrid. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, va reclamar a Aragonès, el "llistat d'èxits" de la taula de diàleg. El president va respondre que la tindria abans del 31 de desembre, i tan sols dos dies després ja ha arribat un resultat. Tot i això, els de Junts ja han expressat els seus dubtes sobre la mesura.



Aragonès, però, treu pit d'un acord que sosté que demostra els "fruits" del diàleg. "Hem arribat a un acord amb l'Estat per eliminar el principal delicte pel qual van ser condemnats els presos polítics a 100 anys de presó", ha remarcat Aragonès, que també ha assenyalat que la derogació tindrà efectes positius "pel conjunt de persones represaliades". Tot i això, el president ha remarcat que cal seguir negociant per seguir avançant en la desjudicialització del conflicte i aconseguir l'amnistia.

El president ha volgut desvincular l'acord d'aliances parlamentàries i intercanvis polítics: "Aquest acord no és un acord de partits, no va de sigles. Va d'avançar en la resolució d'un conflicte polític". A efectes pràctics, però, queda aplanat el camí perquè ERC aprovi els pressupostos de l'Estat i també perquè, si Junts finalment no hi dona suport, el PSC pugui votar els de la Generalitat.



Aragonès ha assenyalat que la sedició s'ha utilitzat "arbitràriament i de forma injusta" en la persecució de l'independentisme i que el nou delicte pel qual se substituirà, el de desordres públics agreujats, ja existeix. Es reduirà de sis a cinc anys la pena màxima. Així mateix, ha confiat que amb la derogació del delicte, es recalcularan les penes per les quals van ser condemnats els presos polítics: "Entenem que si el Tribunal Suprem en el seu moment va creure que era sedició i no desordres públics, ara no canviarà de criteri", ha sentenciat.

Homologació a nivell europeu

El president ha apuntat que la reforma servirà per adequar el Codi Penal espanyol als estandars europeus i internacionals, on no hi ha un delicte similar, tal com havien assenyalat en diversos informes el Consell d'Europa i també organismes vinculats a l'ONU.

"Amb la derogació de la sedició serà més difícil perseguir injustament i arbitràriament l'independentisme"

"Amb la derogació de la sedició serà més difícil perseguir injustament i arbitràriament l'independentisme", ha afirmat Aragonès. El president no ha obviat, però, que queda encara camí per recórrer per avançar cap a la desjudicialització i, en última instància, aconseguir l'amnistia reclamada per l'Executiu català: "És la millor garantia per posar fi a la repressió".



Aragonès també ha volgut tancar la porta a les crítiques de formacions com Junts, que han assenyalat reiteradament la manca de resultats de la taula de diàleg. "Com més força tinguem amb la negociació amb l'Estat, que ja comença a evidenciar els seus fruits, més a prop serem de fer possible l'amnistia i el referèndum", ha dit.