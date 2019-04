Va ser un debat previsible, formalista i una miqueta encotillat. Els quatre candidats a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciutadans) i Pablo esglésies (Unides Podemos) no es van sortir del guió dels missatges que porten llançant tota la campanya i, excepte moments molt puntuals, gairebé va ser un debat de guant blanc.



Així, el missatge que va prevaler a Sánchez va ser apel·lar al vot de la por a la ultradreta i al fet que es repeteixi el Govern d'Andalusia; mentre que Casado i Rivera van explotar l'altre vot de la por, que Sánchez repeteixi un Govern amb els independentistes i "batasunos", com van repetir en nombroses ocasions. Iglesias, en el que és la seva línia de campanya, va denunciar tots els incompliments de preceptes constitucionals.



El que no va aclarir aquest primer debat són els pactes postelectorals. Iglesias va preguntar en més de tres ocasions a Sánchez si entrava en els seus plans pactar amb Ciutadans si sumaven majoria absoluta, i el candidat socialista no va contestar ni una sola vegada. "Molts ciutadans prendran nota del seu silenci"; va dir el líder del partit morat.

Pablo Casado (PP), Pedro Sanchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) i Pablo Iglesias (Unidas Podemos), al debat electoral a TVE. REUTERS

Però, al seu torn, Rivera es va oferir diverses vegades a Casado per pactar una majoria per "fer fora" a Sánchez de la Moncloa, i el líder del PP en cap moment va parlar de fer un Govern conjunt. El més destacat que va dir és que Ciutadans no era el seu adversari polític.



Casado, més moderat; i Rivera, més incisiu i amb paraules més gruixudes, van intentar acorralar a Sánchez per la seva arribada a la Moncloa amb els vots dels independentistes, i el seu suposat pacte amb Quim Torra a Pedralbes. Insistint una vegada i una altra que tornarà a fer-ho i serà el camí que marqui la futura independència de Catalunya. "La unitat d'Espanya està en risc si segueix Sánchez al Govern", va arribar a dir el líder del PP.



Sánchez va negar una vegada i una altra aquestes acusacions, es va refugiar amb el seu "no és no" a la independència, al referèndum i l'autodeterminació, però va indicar que el seu objectiu continuarà sent el diàleg. Aquí el candidat socialista va tenir el suport d'Iglesias, qui va dir que aquesta situació només es resol dialogant, i va demanar a PP i Ciutadans que deixin d'utilitzar "determinats llenguatges" per referir-se a aquest conflicte.



Com estava previst, Rivera i Casado van instar a Sánchez que contestés sobre els possibles indults, i el president va recordar que no hi ha precedents que cap president abans d'una sentència en ferm digui què farà, "no pot haver-hi un indult preventiu ni pot haver-hi negació preventiva de l'indult", va dir. Iglesias va demanar respecte al treball de la Justícia.



Però Sánchez, sobretot, es va defensar del tema territorial atacant a la corrupció del PP, i va recordar que la moció de censura havia estat per la sentència de la Gürtel, res que tingués a veure amb Catalunya.

Les "clavegueres"



Un altre aspecte rellevant del debat va arribar quan va aparèixer l'assumpte de les "clavegueres de l'Estat". Fins llavors, l'intercanvi de paraules entre Sánchez i Iglesias va ser amb to de cordialitat i, fins i tot, el president del Govern va donar les gràcies a Unides Podem pel suport prestat durant el seu mandat.



No obstant això, Iglesias no va voler deixar passar l'actuació del PSOE amb les clavegueres de l'Estat i li va recordar que el "número dos" de la Secretaria d'Estat de Comunicació de la Moncloa va haver de dimitir per estar implicat en l'escàndol d'espionatge a aquesta formació i, actualment, està imputat; i també li va retreure que els socialistes impedissin la compareixença del comissari Villarejo en el Congrés. Sánchez, incòmode, va contestar que "la moció de censura va acabar amb les clavegueres".



La resta del contingut del debat va seguir pels canals previstos. Cada candidat va col·locar les seves propostes, menys Sánchez, que es va dedicar més a relatar les mesures preses pel seu Govern en aquests últims deu mesos. I es va visualitzar clarament la diferència de plantejaments en l'eix econòmic i en el social entre PSOE i Unides Podem davant del PP i Ciutadans. Els dos blocs polítics es van plasmar amb total nitidesa, així com la clara aliança entre les "dues dretes".



Acabat el debat, tots es van afanyar a mostrar-se satisfets i a donar-se com a vencedors. Casado, Rivera i Iglesias van fer les primeres valoracions des de les mateixes instal·lacions d'RTVE, mentre que Sanchez va decidir fer-les a Ferraz. Això sí, tots eren perfectament conscient que avui dimarts els queda el partit de tornada.